Samedi, l’OL a signé sa 4e victoire (2-0) en autant de matchs dans ce début de saison. Si elle s’est montrée satisfaite du clean-sheet, Sonia Bompastor a regretté les occasions manquées face à Rodez.

Le bilan de cette 4e victoire

"L’essentiel était de gagner. Dans le contexte, on était au Parc OL donc c’était bien pour la période qui arrive entre octobre et décembre où on va retrouver la Ligue des champions. Ca nous permet de prendre des repères. On s’était fixé de ne pas prendre de buts pour la première fois de la saison donc c’est bien. Après, on ne va pas se le cacher, dans le contenu du match, on sait qu’on peut et qu’on doit mieux faire. Il nous reste du travail notamment dans l’efficacité."

Un problème d’efficacité

"On a manqué d’efficacité sur le match. Après, bien évidemment que s’il suffisait de s’entraîner et de voir tout de suite les résultats, j’en serais la plus ravie. Parfois, ça marche, parfois il faut être plus patient. En tout cas, on a eu des situations où on doit faire preuve de plus de réalisme. Le haut niveau, on n’a peu d’occasions et il faut être efficace. Sur un match comme aujourd’hui où on a beaucoup d’occasions, il faut faire en sorte que le ratio soit bien supérieur à celui d’aujourd’hui."

Melvine Malard peu inspirée

"Elle est un peu moins efficace qu’à une certaine période. On travaille avec elle, ça peut arriver, ça fait partie d’une carrière d’une athlète. Il ne faut surtout pas qu’elle se mette trop de pression et que ça cogite trop dans sa tête. Elle a quelques opportunités et on va continuer à travailler. L’avantage avec Melvine est qu’elle est une joueuse qui est à l’écoute donc ça va revenir, ça marche avec la confiance, il ne faut pas trop qu’elle doute et c’est notre travail de la maintenir à un niveau de confiance nécessaire."

Une nouvelle trêve internationale

"Je viens de leur dire de bien profiter de cette coupure parce que dans le contexte, ça leur permet pour certaines de s’évader un peu. De prendre soin d’elles. Je ne pense pas que ce soit un élément qui joue forcément sur la performance aujourd’hui mais on sent bien que sur la fraîcheur, on n’est que début octobre mais les organismes sont déjà bien fatigués et bien utilisés. J’espère qu’on sera épargné sur cette trêve en termes de blessure. Pour celles qui restent, on va continuer de travailler. L’avantage est qu’on a quelques repères et automatismes et donc une base solide."

Des temps de jeu gérés

"L’objectif est atteint sur ce plan-là. On ressort du match sans blessées, on a pu gérer certains temps de jeu, on a pu offrir des opportunités à certaines joueuses qui sont performantes actuellement à l’entraînement. C’est important dans le management du groupe, de la considération des joueuses. Toutes les cases ont été cochés."

Les titularisations d’Holmgem et Benyahia

"Emma, c’est difficile à juger parce qu’elle n’a pas eu beaucoup de travail (rires) mais ça lui permet d’avoir des repères avec ses partenaires. Inès Benyahia a été plutôt intéressante même si elle doit faire encore plus notamment défensivement. On a senti à certains moments dans la manière de sortir et défendre en avançant, elle manque un peu de repères. Dans l’efficacité, elle doit plus peser dans l’entrejeu mais il y a des choses intéressantes et ça leur permet de prendre confiance."

Le Sommer en pointe

"Je la connais très bien, c’est une joueuse d’expérience. Elle avait été blessés à une certaine époque donc on avait du mal à la faire enchaîner. On connait ses qualités de finisseuse, elle l’a prouvé entre le match à Montpellier et aujourd’hui. Elle a beaucoup d’expérience et son talent apporte beaucoup de choses à l’équipe. Elle peut jouer dans l’axe, c’est un poste qui lui correspond un peu plus mais elle peut aussi dépanner à gauche ou même à droite donc c’est un vrai plus pour le staff."