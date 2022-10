Fort d’entrées en jeu convaincantes depuis le début de la saison, Rayan Cherki est récompensé. Face à Lens, le Lyonnais occupera la position de meneur de jeu derrière Alexandre Lacazette.

Il avait fait part d’une petite impatience lors du rassemblement avec les Espoirs. Egalement convaincant avec la sélection comme lors de ses entrées avec l’OL, Rayan Cherki souhaitait avoir un peu plus de temps de jeu en club. Il semble avoir été entendu par Peter Bosz. Vendredi, le coach lyonnais avait laissé planer le mystère concernant une première titularisation pour le jeune Lyonnais mais a finalement entendu l’appel populaire. Il faut dire qu’il n’a pas non plus eu trop le choix. Avec les blessures de Moussa Dembélé, de Romain Faivre et Corentin Tolisso, les solutions n’étaient pas les plus nombreuses pour occuper le rôle de meneur puisque l’OL va jouer en 4-2-3-1, ce dimanche à Lens.

Avec la pléthore de blessures qui touche l’effectif lyonnais pour ce déplacement dans le Nord de la France, Peter Bosz a dû faire des changements, lui qui d’habitude ne change que par petites touches. Si devant, le trio reste classique, en défense, il a fallu s’adapter aux forfaits de Malo Gusto et Castello Lukeba. Alors que Damien Da Silva était attendu aux côtés de Thiago Mendes, c'est finalement Sinaly Diomandé qui jouera dans l'axe. Henrique va dépanner comme latéral droit, lui le gaucher.

La composition de l’OL à Lens : Lopes - Henrique, Thiago Mendes, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant - Tetê, Cherki, Toko Ekambi - Lacazette (cap)