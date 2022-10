Face à Strasbourg, les U19 de l’OL ont rendu une copie propre. Grâce à Halifa et Gueye, les Lyonnais retrouvent le chemin de la victoire (2-0) et prennent trois points précieux.

C’est une victoire qui va faire du bien aux têtes lyonnaises. Une semaine après vécu un match compliqué à Metz (3-2), les U19 de l’OL ont malgré tout surfé sur leur bonne capacité de réaction en terres messines ce dimanche face à Strasbourg. Les joueurs d’Eric Hély ont signé un succès important (2-0) face à des Strasbourgeois, deux places derrière au classement, sur le terrain de l’Académie à Meyzieu.

Pour cette rencontre, l’entraîneur lyonnais a pu compter sur le renfort de Mohamed El Arouch. S’étant entraîné avec les pros samedi matin mais n’ayant pas été retenu pour le déplacement à Lens, le milieu n’a pu participer à la victoire de la réserve. Retour donc avec les U19 face à Strasbourg et le brassard de capitaine. Avec le vainqueur de la Coupe Gambardella et des buts d'Halifa et Gueye, l’OL retrouve la victoire et affiche désormais 10 points après 7 journées.

La composition de l’OL : Patouillet - Kango, Mbatshi, Mounsesse, Chaïb - Marsin, Halifa - R. Perret, El Arouch (cap), Fougeu - T. Gueye

Banc : M. Pereira, Coponat, M. De Carvalho, Berthelin, T. Diawara