Les U19 de l'OL chutent à Metz (3-2)

Un peu plus en confiance après deux succès de suite, les U19 de l'OL ont malgré tout perdu ce dimanche à Metz 3 buts à 2.

Les U19 de l'OL ont rechuté ce dimanche à Metz. Sur une série de victoires de rang, les protégés d'Eric Hély se déplaçaient à Metz pour la 6e journée de championnat. Mais malgré le mieux des derniers résultats, les Rhodaniens, avec un groupe très jeune, ont vite déchanté puisqu'ils ont rejoint les vestiaires à la pause avec trois buts encaissés en 10 minutes (26e, 30e et sp 36e).

Malgré un sursaut d'orgueil en deuxième période et deux réalisations inscrites par l'intermédiaire de Thiema Gueye (sp 47e) et Lilian Coponat (83e), ils n'ont pas pu empêcher les Messins de l'emporter 3 à 2. Avec trois défaites, deux succès et un nul pour débuter la saison, les Gones réalisent pour l'instant un exercice en dents de scie (7 points sur 18 possibles). Ils sont désormais 8es, à 9 longueurs de Nancy et Troyes qui caracolent en tête. Prochain rendez-vous, la réception de Strasbourg, le dimanche 2 octobre.