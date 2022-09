OL - France U18 : sale dimanche pour Sarr, Kumbedi et les Bleuets

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Entre l'équipe de France U18 et la Pologne, tout a basculé en 2e période. Incapables de maîtriser leurs nerfs, les Bleuets ont récolté 4 cartons rouges en 20 minutes.

Pourtant, tout avait bien débuté. La "finale" du tournoi de Limoges opposait dimanche l'équipe de France U18, avec dans ses rangs deux Lyonnais, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi, à la Pologne. Grâce à leurs deux succès précédents contre l'Estonie et l'Ecosse, les deux nations devaient se départager la victoire finale dans la compétition. Les Bleuets avaient d'ailleurs un avantage à la différence de buts.

Mais les Polonais ont très vite ouvert la marque (5e), de quoi mettre la pression sur les Français, qui répondaient par deux fois par l'intermédiaire de Mokdane Bentoumi (1-1, 22e) et Iliess Housni (2-1, 25e). Leur adversaire n'était pas en reste dans cette première période et égalisa dans la foulée (2-2, 27e). A la pause, les joueurs de Bernard Diomède avaient donc la mainmise sur la compétition.

Le match arrêté à 15 minutes de la fin

Puis tout cela a volé en éclat, d'abord avec l'exclusion de Housni (55e), puis celle de Jeanuël Belocian (60e). A 9, la France a cédé une troisième fois (2-3, 70e). Après ce nouveau coup de massue, Yoni Gomis (72e) et Darnell Éric Bilé (75e) ont eux aussi reçu un carton rouge, ce dernier pour un vilain tacle par derrière puis un coup de tête à son vis à vis. La 4e expulsion était synonyme de fin de partie puisque les Bleuets n'étaient plus que 7 sur le terrain. A noter que Sarr et Kumbedi sont passés au travers de la nervosité qui a touché les jeunes Français.

La Pologne remporte donc le tournoi de Limoges pour la première fois.