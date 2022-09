OL : Cherki se distingue avec l'équipe de France Espoirs

Entré en jeu à la mi-temps, Rayan Cherki a été décisif contre la Belgique avec l'équipe de France Espoirs (2-2). L'attaquant lyonnais a délivré deux passes décisives.

Contre la Belgique lundi, les Lyonnais Malo Gusto et Maxence Caqueret étaient titulaires, ce dernier avait même, comme c'était déjà le cas face à l'Allemagne (0-1), le brassard de capitaine. Mais ce n'est pas leur performance qui a sauté aux yeux lors du match nul entre les Espoirs français et belges. A Valencienne, Rayan Cherki est entré en jeu en deuxième période, son équipe était alors menée 1 à 0 depuis la 41e.

Tout d'abord, le jeune Rhodanien a délivré un corner pour Tanguy Kouassi du pied droit (1-1, 51e), avant de permettre aux Bleuets d'égaliser à nouveau en servant Elye Wahi d'une louche du pied gauche (2-2, 78e). Car entre-temps, la Belgique avait repris le dessus peu avant l'heure de jeu (1-2, 58e). Une nouvelle entrée décisive donc pour le Gone, comme celle à Reims (1-1), contre Auxerre (2-1) et Monaco (2-1). Cela fait donc un total de 5 offrandes en 171 minutes réparties en 9 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (soit une toutes les 34 minutes).

"L'impatience commence à se faire ressentir"

Encore jamais titulaire depuis le début de l'exercice 2022-2023, Rayan Cherki montre tout de même sur ses dernières sorties qu'il peut apporter beaucoup à sa formation, en club comme en sélection. "Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur 90 minutes, a-t-il affirmé. J'espère qu'à Lyon je pourrai le faire. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra à un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir."

Pour le moment, le joueur de 19 ans se heurte aussi bien au système mis en place par Peter Bosz (le plus souvent 4-3-3) qu'à la volonté de l'entraîneur de l'OL d'aligner à chaque fois ses trois mêmes attaquants. "Tout le monde sait que mon poste préféré est numéro 10. Mais depuis que je suis professionnel, j'ai joué partout, a-t-il rappelé. A gauche, à droite, en numéro 9... Sans jamais me fixer durablement. En meneur, j'ai mes repères depuis que je suis petit, je sais comment me positionner, comment attaquer et comment défendre."

Outre Cherki, les trois autres éléments de l'Olympique lyonnais ont participé à cette dernière affiche du rassemblement des Espoirs, Gusto et Caqueret donc (59 minutes tous les deux) et Castello Lukeba, entré à la 76e.