Ligue 1 : contre Toulouse, l’OL se trouve face à un tournant

Mercredi, Anthony Lopes et Peter Bosz ont rappelé l’urgence de gagner face à Toulouse. Après les tests ratés de septembre, l’OL n’est pas plus épargné d’ici à la Coupe du monde.

Gagner et simplement gagner. Mercredi, face à la presse, Anthony Lopes et Peter Bosz n’ont eu que ce verbe à la bouche. Après quatre défaites de suite en championnat, la victoire est un sentiment dont les joueurs de l’OL ont perdu la saveur. La large victoire (5-0) contre Angers le 3 septembre dernier donne l’impression d’avoir eu lieu il y a 1000 mille ans. Vendredi, les Lyonnais accueillent Toulouse à domicile. Une rencontre ô combien importante qui pourrait sonner la fin de l’aventure de Bosz sur le banc lyonnais. Ou tout simplement relancer une machine enrayée depuis un mois. Un vrai tournant.

Trois déplacements dangereux

Si le mot "finale" n’a pas été utilisé en conférence de presse, l’objectif étant avant tout de retrouver les trois points, l’OL n’en a pas fini avec son calendrier infernal d’ici à la Coupe du monde. Les tests contre Monaco, le PSG et Lens ont été ratés mais l’examen n’est pas terminé. Il s’annonce même des plus délicats d’ici le week-end du 13 novembre, date de la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial. Sur les 7 derniers matchs, le club rhodanien va affronter du lourd avec notamment trois déplacements à Rennes, Montpellier et surtout Marseille.

Le calendrier de l'OL jusqu'à la Coupe du monde :

OL - Toulouse : 7 octobre

Rennes - OL : 16 octobre

Montpellier - OL : 22 octobre

OL - Lille : 30 octobre

Marseille - OL : week-end du 6 novembre

OL - Nice : week-end du 13 novembre