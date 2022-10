Avouant "être fragilisé" après cette série de quatre défaites de suite en Ligue 1, Peter Bosz garde le cap. Comme Anthony Lopes, l'entraîneur de l'OL assure que les maux lyonnais ne s'envoleront qu'avec une victoire.

Gestion après la défaite

"Travail dans la tête chez les joueurs mais aussi chez l’entraîneur. Je n’ai pas l’habitude de perdre quatre fois d’affilée. Ici, ça arrive dans un grand club, c’est encore pire. C’est dur dans la tête. Quand tu gagnes, mon job est facile, tu ne changes pas beaucoup, tout le monde est heureux même les joueurs sur le banc. Mais quand tu perds, c’est différent. C’est mon boulot. On n’a pas perdu un match mais quatre donc il faut faire quelque chose. C’est très simple, il faut gagner contre Toulouse."

Changement dans le travail

"Il n’y a pas que moi qui suis déçu. Tout le monde qui aime l’OL est déçu. Il faut parler et s’entraîner mais il faut montrer sur le terrain. A l’entraînement, il faut travailler bien, dur. A un moment donné, il ne faut plus parler mais montrer sur le terrain. C’est le moment, gagner tout simplement à la maison."

Changement de système ou d’hommes ?

C’est une possibilité mais pas tout. Si tu changes tout, ça veut dire que tu as fait que des conneries avant et ce n’est pas logique. Il faut aussi voir les joueurs qui sont présents pour ce match. Mais c’est clair qu’il faut gagner vendredi.

Quel discours dans cette situation ?

"Je ne rentre pas dans les détails mais on va parler de Lens mais pas seulement. Ce n’est pas qu’une défaite, c’est général. Ce n’est pas qu’un match. Contre Lens, on n’a pas été exemplaires par rapport aux matchs joués avant. On n’a pas eu d’occasions alors que les matchs d’avant, on a raté des occasions mais on en a eues."

Toulouse, un tournant pour Bosz

"Peut-être mais je dis toujours que le prochain match est le plus important. Je dis ça pour avoir le focus sur ce match-là. Maintenant, je peux dire ça parce qu’on a perdu 4 fois pour mon job, la confiance de tout le monde, du club, des joueurs, des supporters."

Une gronde dans les tribunes ?

"Je ne sais pas mais je sais qu’on a besoin de nos supporters. J’ai vécu des soirées extraordinaires quand ils étaient derrière nous. J’ai aussi vécu des matchs où le virage nord n’était pas là ou venu après. Les supporters font une grosse différence et j’espère qu’ils seront derrière nous mais il faut mériter ça. Il faut le montrer dès le coup d’envoi, que tout le monde donne et travaille avec un bon état d’esprit."

Une rencontre avec le président

Je suis toujours en contact avec eux. J’ai vu le président après le match contre Lens.

L’état d’esprit des joueurs

"Ils ont les moyens de sortir de cette spirale, ils sont déçus comme moi. Déçus de notre résultat mais surtout de notre performance."

Analyse à froid de Lens

"J’ai parlé de la volonté des joueurs. On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas travaillé, qu’ils ont lâché contre une équipe physique. Je n’ai pas dit qu’ils ont bien joué, bien au contraire, c’était plus sur le comportement. J’ai été joueur et souvent tu es très émotionnel et tu dis des choses que le lendemain il ne fallait peut-être pas. Tout le monde a son opinion mais ça montre aussi que les joueurs n’étaient pas contents de la performance."

Lepenant, satisfaction du début de saison

"C’est une surprise honnêtement. Quand tu viens de Ligue 2 à 19 ans, tu as besoin de temps pour t’adapter. Il y a encore des points où il doit progresser. Ce n’est pas facile dans une équipe qui est en difficulté. Il est très stable mais dans la situation qu’on est actuellement, je n’aime pas sortir un joueur particulièrement. Pour en sortir, ce sera collectivement et faire les choses ensemble."

L’objectif contre Toulouse

"Gagner, c’est le médicament pour les problèmes qu’on a actuellement. Il faut travailler, tout commence par là. On va mettre en place une équipe avec un système et un plan de jeu. Mais il faut gagner."

Meilleur physiquement contre Toulouse

"Contre Lens, il manquait de la puissance. Mais avec les joueurs qu’on a, je ne peux pas mettre Lepenant sur un mec d’1m98. Je l’ai dit avant le match déjà, notre qualité, c’est notre jeu de position. Il faut aller vite, ne pas rentrer dans les duels si ce n’est pas nécessaire. Avec le retour de pas mal de joueurs, ce sera un peu différent."