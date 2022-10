La joie de Karim Benzema face à la Real Sociedad, le 5 mars 2022. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Principal concurrent de Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or, Sadio Mané l’a joué grand prince. L’ailier du Bayern Munich assure que l’ancien de l’OL mérite la récompense individuelle.

Dans la tête des gens, il n’y a pas vraiment de suspense mais avec le Ballon d’Or, il ne faut jamais jurer de rien. Ce n’est pas Franck Ribéry qui dira le contraire. Pourtant, le 17 octobre prochain, tout le monde attend de voir le nom de Karim Benzema être prononcé pour annoncer le vainqueur du Ballon d’Or 2022. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga la saison dernière, l’attaquant a presque porté à bout de bras le Real Madrid.

Ils sont peu à ne pas voir l’ancien de l’OL être distingué Même son principal concurrent semble avoir rendu les armes. Dans la course à la récompense individuelle, Sadio Mané n’a pas manqué d’encenser Karim Benzema, mardi soir après la victoire du Bayern Munich contre Viktoria Plzen (5-0). Malgré une CAN remportée avec le Sénégal, l’ancien de Liverpool assure que le Madrilène le mérite bien plus.

"Honnêtement, je pense que Karim mérite (le Ballon d'Or) cette année. Il a fait une bonne, une grande saison avec le Real, il a gagné la Ligue des champions : je pense qu'il le mérite largement, je suis content pour lui. J'ai gagné la CAN, ç'a été un vrai soulagement pour moi et tout le pays, je suis très heureux d'avoir remporté ma première CAN avec le pays mais je pense que Karim mérite (le Ballon d'Or), je le pense sincèrement."

S'il vient à remporter le Ballon d'Or dans quelques jours, Karim Benzema succèdera à Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane.