OL : Lukeba, Gusto, Tolisso et Dembélé de retour à l’entraînement

Deux jours avant la réception de Toulouse, l’OL a retrouvé un semblant de sourire. Blessés à Lens, Corentin Tolisso, Moussa Dembélé, Malo Gusto et Castello Lukeba ont fait leur retour à l’entraînement collectif.

Par les temps sombres à Lyon, la moindre éclaircie est accueillie avec le sourire. Trois jours après la débâcle à Lens et à 48h de la réception de Toulouse, de retours marquants ont pu être notés dans l’entraînement de mercredi. Après avoir fait un entraînement individualisé la semaine dernière, Moussa Dembélé et Corentin Tolisso sont de retour avec le groupe. Deux bonnes nouvelles auxquelles se sont ajoutées les présences de Malo Gusto et Castello Lukeba.

Blessé avec les Espoirs, le défenseur central avait dû faire l’impasse sur la semaine d’entraînement avant Lens et s’était quelque peu fait remonter les oreilles par Peter Bosz en conférence de presse. Le souci musculaire semble finalement avoir été moins grave que prévu, Lukeba s’entraînant normalement mercredi. Son compère en sélection, Malo Gusto, avait lui aussi dû faire une croix à la dernière minute pour le déplacement dans le nord de la France. Une alerte avec laquelle le staff de l’OL n’avait pas voulu prendre de risque. Les quelques jours de repos ont donc été bénéfiques et le latéral droit devrait être en mesure de postuler vendredi.

J-2 avant #OLTC Bonnes nouvelles avec les présences de Lukeba, Gusto, Dembélé et Tolisso 👍 Entraînement à part avec deux préparateurs pour Faivre, Caqueret et Aouar… pic.twitter.com/6zpgrR0Uc5 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 5, 2022

Néanmoins, dans la tempête sportive lyonnaise, il fallait bien son lot de mauvaises nouvelles. Si Romain Faivre est toujours en marge du groupe, il a été rejoint par Maxence Caqueret et Houssem Aouar pour une séance individualisée avec deux préparateurs physiques. Les trois joueurs lyonnais ont notamment effectué un exercice de foncier sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. A midi, Peter Bosz devrait en dire un peu plus sur ces pépins physiques.