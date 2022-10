OL : Le Sommer a atteint la barre des 280 buts contre Rodez

Auteur du but du break contre Rodez, samedi, Eugénie Le Sommer continue d’écrire l’histoire. L’attaquante a désormais inscrit 280 buts sous les couleurs de l’OL.

Encore un peu plus dans l’histoire ! Malgré la concurrence d’Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer reste encore et toujours la meilleure buteuse de l’histoire de l’OL. Avec son prêt à l’OL Reign en début de saison dernière et un retour compliqué avec quelques blessures, l’attaquante n’avait inscrit que deux petits buts. Ce total, elle l’a déjà égalé cette saison en l’espace de quatre matchs. Buteuse à Montpellier, Le Sommer a récidivé samedi face à Rodez pour le deuxième but lyonnais. Une jolie feinte de frappe pour ajuster la gardienne adverse d’un piqué.

Si Hegerberg est sur le flanc, Eugénie retrouve des sensations et Sonia Bompastor n’a pas manqué de lui rendre hommage. "Je la connais très bien, c’est une joueuse d’expérience. On connait ses qualités de finisseuse, elle l’a prouvé entre le match à Montpellier et aujourd’hui (samedi). Elle a beaucoup d’expérience et son talent apporte beaucoup de choses à l’équipe."

Ce qu’on attend de Le Sommer est bien sûr des buts et face à Rodez, elle a un peu plus monté le curseur. Pour son 351e match avec l’OL, l’attaquante a désormais atteint la barre des 280 buts, prenant un peu plus d’avance sur Ada Hegerberg (213 buts en 237 matchs).