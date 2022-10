OL : petits soucis physiques pour Caqueret et Aouar

Caqueret entre Caio Henrique et Disasi (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

S’étant entraînés en marge du groupe mercredi, Maxence Caqueret et Houssem Aouar ont quelques soucis physiques. Les deux milieux devraient malgré tout être de retour à l’entraînement collectif jeudi.

Il est d’abord arrivé avec l’ensemble du groupe avant de faire demi-tour au moment d’entrer sur la pelouse de l’un des terrains du centre d’entraînement de l’OL. Houssem Aouar a finalement rejoint Romain Faivre avec Maxence Caqueret pour une séance individualisée avec deux préparateurs physiques. Le milieu de terrain lyonnais était présent dans le groupe à Lens mais a dû abréger son entraînement lundi comme l’a annoncé Peter Bosz, vendredi en conférence de presse.

"Houssem a quitté l’entraînement avant-hier. Aujourd’hui, on voulait qu’il fasse un entraînement avec les préparateurs et si tout va bien, il rentre dans le groupe demain."

L’optimisme est de mise concernant Aouar mais aussi pour Caqueret. L’international Espoir, pas au mieux depuis le début de la saison et son retour de blessure, "ressent une douleur musculaire depuis quelques temps. Ce n’est pas trop grave mais il ne faut pas prendre de risques. Il a beaucoup joué avec les Espoirs et à Lens, il a beaucoup couru. Normalement, il rentre dans le groupe demain." Après un groupe décimé à Lens, Peter Bosz pourrait donc compter sur un effectif presque au complet avec les retours à l'entraînement de Lukeba, Gusto, Dembélé et Tolisso. Ce ne sera pas de trop pour aller chercher la victoire contre Toulouse.