OL : les statistiques ne plaident pas en faveur de Peter Bosz

En s’inclinant à Lens, l’OL a subi sa 4e défaite de suite en championnat. Sur un siège éjectable, Peter Bosz n’a pas arrangé son cas, lui qui a perdu pour la 14e fois depuis son arrivée.

La crise couve à l’OL mais aussi pour Peter Bosz. Après la défaite contre Lens, l’entraîneur a assuré ne pas se sentir en danger mais il sait très bien que le souffle d’un débarquement se fait de plus en plus intense dans son cou. Si face à Monaco et le PSG, les défaites avaient malgré tout laissé entrapercevoir des choses intéressantes, le revers à Lens a été une purge sans nom. Aucun tir cadré, aucune inspiration dans le jeu, la partition face aux Sang et Or n’a pas été à la hauteur du standing des Lyonnais et des principes mis en avant par Bosz depuis son arrivée.

Conforté dans ses fonctions au moins jusqu’à Toulouse par Jean-Michel Aulas, l’entraîneur néerlandais sait qu’il doit rapidement remonter la pente. A-t-il les leviers pour le faire ? Les prochaines semaines le diront. En tout cas, à Lens, Peter Bosz a connu sa 14e défaite en Ligue 1. Avec 1,60 point en 47 matchs, il est le 4e coach lyonnais avec le plus faible moyenne en première division depuis 35 ans derrière Sylvinho (1), Raymond Domenech (1,26) et Guy Stéphan (1,27) selon Stats Foot.

Plus faible moyenne de points pour un entraineur avec l'@OL en 1ère division sous @JM_Aulas : - Sylvinho 1,00

- Raymond Domenech 1,26

- Guy Stéphan 1,27

- PETER BOSZ 1,60

- Rémi Garde et Jean Tigana 1,68 @PSSportsFR #RCLOL — Stats Foot (@Statsdufoot) October 2, 2022

Pire, avec 30% de ses matchs perdus depuis son arrivée, l’ancien coach de l’Ajax est celui qui affiche le plus haut pourcentage de défaites pour un entraîneur de l’OL au 21e siècle. Il y a trois ans, Sylvinho n’avait pas survécu à la crise d’automne. Peter Bosz peut-il connaitre le même sort ?