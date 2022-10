Ligue 1 : face à Lens, Anthony Lopes a égalé Aimé Mignot

Anthony Lopes n’a pu arrêter le penalty de Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

En prenant part à la rencontre à Lens, Anthony Lopes a disputé son 425e match sous les couleurs de l’OL. Il rejoint Aimé Mignot à la 5e place des joueurs les plus capés de l’histoire lyonnaise.

Il a tout tenté pour au moins aidé son équipe à ramener le point du match nul de Lens. Si pendant 80 minutes, l’OL est resté en vie malgré une nette domination lensoise, il le doit en grande partie à Anthony Lopes. Critiqué à juste titre après son exclusion contre Ajaccio, le gardien lyonnais prouve depuis Monaco qu’il retrouve petit à petit ses sensations. Auteur d’un match plein contre le PSG, Lopes a remis ça face aux Sang et Or. A cinq reprises, il a empêché les Lensois d’ouvrir le score et permis aux siens d’espérer pourquoi pas un hold-up. Malheureusement, il a dû s’incliner sur le penalty de Florian Sotoca à dix minutes du terme.

Lopes à la poursuite de Chauveau et Di Nallo

Passablement énervé et marqué par cette quatrième défaite de suite en championnat, Anthony Lopes avait la tête des mauvais jours après la rencontre. Il aurait certainement aimé fêter d’une autre façon son entrée dans le Top 5 des joueurs de l’OL les plus capés. En foulant la pelouse de Bollaert dimanche soir, le champion d’Europe 2016 a disputé son 425e match officiel avec son club formateur. Une marque qui le place aux côtés du regretté Aimé Mignot qu’il supplantera dès vendredi soir face à Toulouse. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Anthony Lopes vise désormais Yves Chauveau (490 matchs) et Fleury Di Nallo (494 matchs).