Ligue 1 : Ruddy Buquet au sifflet d’OL - Toulouse

Ruddy Buquet (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Dos au mur, l’OL reçoit Toulouse, vendredi au Parc OL (21h). Pour cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1, Ruddy Buquet sera au sifflet.

La tension risque d’être palpable vendredi au Parc OL. Comme Anthony Lopes l’a décrit, l’ambiance dans les tribunes de l’enceinte lyonnaise risque "d’être compliquée face au contexte actuel". Avec quatre défaites de suite, l’heure n’est plus à la fête à Lyon comme au début de saison quand les Lyonnais signaient un 4 sur 4 à domicile. Dans l’obligation de réagir, l’OL accueille Toulouse vendredi soir à Décines (21h).

Première pour l'OL avec Buquet

Face au promu toulousain, douzième à seulement deux longueurs des hommes de Peter Bosz, le club rhodanien serait bien inspiré de retrouver le goût de la victoire. Pour cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1, Ruddy Buquet a été désigné comme l’arbitre central. C’est la 1re fois de la saison que le natif d’Amiens arbitre l’OL et Toulouse. Il sera assisté par Guillaume Debart et Alexis Auger. Quand Hamid Guenaoui et Mehdi Mokhtari seront en charge de l’assistance vidéo, Antoine Valnet sera le 4e arbitre.