Depeche Mode en concert le 4 juillet 2023 au Parc OL

Après Mylène Farmer et Muse, un autre groupe mythique de la scène internationale va poser ses basses au Parc OL. Au cours de sa tournée mondiale, Depeche Mode va faire une halte à Décines, le 4 juillet 2023.

Jean-Michel Aulas voulait faire du Parc OL une place incontournable de la scène sportive et du divertissement et réussi au moins sur un aspect. Quand l’OL continue de tanguer dans ce début de saison, la programmation des concerts dans l’enceinte décinoise tourne à plein régime. La période du Covid-19 et de l’annulation de programmes musicaux semblent un lointain souvenir. Après une édition estivale 2022 de tous les records, le Parc OL devrait encore afficher complet durant l’été 2023.

Après l’annonce d’un double concert de Mylène Farmer les 23 et 24 juin prochain et d’une halte de Muse dans sa tournée mondiale, un autre groupe international va poser ses basses à Décines. Le 4 juillet prochain, le groupe Depeche Mode sera présent au Parc OL pour un concert. L’ouverture de la billetterie aura lieu le mardi 11 octobre.