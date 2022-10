Jean-Michel Aulas et Peter Bosz lors de la présentation du Néerlandais (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec quatre défaites de suite en Ligue 1, l’OL est au bord du précipice. Peter Bosz est forcément pointé du doigt. Mais l’entraîneur néerlandais a vu Jean-Michel Aulas lui renouveler encore sa confiance.

La crise couve à l’OL et ça ne date pas simplement de dimanche. A Bollaert, les Lyonnais semblent bien avoir touché le fond avec une prestation insipide mais cette 4e défaite de suite en championnat n’est que le résultat d’une série de tâtonnements et de mauvais choix à tous les étages. Deux jours après ce revers des plus regrettables en terres nordistes, de nombreux supporters attendent de voir Peter Bosz être débarqué, lui qui n’a finalement pas réussi à mettre en place sa philosophie. Il va falloir attendre encore un peu, au moins jusqu’à vendredi et la réception de Toulouse, car un limogeage du Néerlandais n’est pas à l’ordre du jour.

"Il ne faut pas tout jeter, défend Jean-Michel Aulas dans les colonnes de L’Equipe. On est très déçus d'être là avec cette quatrième défaite de suite. Mais je ne suis pas là pour faire la révolution. Je ne suis pas un milliardaire pour virer à la manière de Chelsea un homme qui a remporté la Ligue des champions (Thomas Tuchel). Je raisonne d'abord dans l'intérêt du club. Et il restera."

"La responsabilité est partagée"

Comme souvent quand le bateau tangue, le président lyonnais tente de maintenir la barre. Malgré tout, il comprend que "les gens s'interrogent car, dans l'absolu, un coach qui a un bon effectif et quatre défaites de suite, c'est de sa responsabilité. Mais elle est partagée totalement avec celle des joueurs et celle du président." A l’OL, la stratégie est donc de garder le cap et de rester sur l’idée de base, à savoir faire confiance à Peter Bosz. Combien de temps va durer cet entêtement ?

La patience de certains a déjà été mise à rude épreuve mais Aulas, comme son entraîneur, veut croire en des jours meilleurs. "On va travailler sur le sens des responsabilités. Quand on a la chance d'avoir des Lacazette, Tolisso, Toko Ekambi, même s'il n'a pas fait un grand match à Lens, pour remonter les gens dans le vestiaire, c'est bien." Reste à savoir si ces paroles seront accompagnées d’actes cette fois-ci…