Ligue 1 : l'OL n'a pas perdu 5 matchs de suite depuis 1982

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Si l'OL vient à s'incliner vendredi contre Toulouse, il égalera sa série noire de 5 défaites de suite en championnat datant de 1982.

L'OL fera-t-il tomber un triste record vieux de 40 ans vendredi ? Actuellement, l'Olympique lyonnais reste sur une série de 4 défaites consécutives. Une spirale négative qu'il va tenter d'achever en l'emportant à domicile contre Toulouse vendredi (21 heures). En cas de nouveau revers, le club rhodanien égalerait l'équipe de la saison 1981-1982 indique le compte Twitter Stat Foot.

Au cours de cet exercice, les Lyonnais avaient perdu 5 rencontres de suite en championnat entre février et mars 1982 (face à Bastia, Saint-Etienne, Laval, Paris et Monaco). Deux victoires en Coupe de France (Strasbourg et Saint-Brieuc) avaient empêché l'OL d'enchaîner les contre-performances.

Un précédent en 1991, mais toutes compétitions confondues

En 1991, le club avait également connu une telle déroute, mais toutes compétitions confondues (4 en D1 et 1 en Coupe de France). Il était parvenu à mettre un terme à cette série en battant Auxerre en championnat.