A l'OL, "il n’y a rien de serein actuellement à tous les étages"

Après quatre défaites de suite, l’OL est à la croisée des chemins. Vendredi, les Lyonnais accueillent Toulouse au Parc OL. Un match qui pourrait sonner le glas de l’aventure de Peter Bosz à Lyon. Est-il vraiment le seul responsable ?

L’été a été ensoleillé entre Rhône et Saône et une vague d’espoir avait enfin fait son retour à Lyon. Après un dernier exercice chaotique qui s’est soldé par une triste 8e place au classement, l’OL avait réussi le tour de force de s’éviter une crise estivale grâce à un recrutement intelligent aux premiers abords. En faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les dirigeants lyonnais s’étaient offerts une paix sociale auprès de l’environnement lyonnais. La lueur d’espoir s’est évaporée aussi vite qu’elle est arrivée. Dimanche, l’OL a signé une quatrième défaite de suite en championnat, une première depuis février - mars 1991. Le revers est certes regrettable mais c’est bien la forme qui a interpellé à Lens. L’OL n’a rien montré pour une équipe censée jouer les places européennes.

"En jouant un match par semaine, il est inconcevable que l’OL produise le jeu qui est produit, s’est emporté Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Soit les joueurs ne travaillent pas, soit pas assez ou pas comme il faut. Il y a un problème de travail. Si l’OL jouait tous les 3 jours, je ne tiendrai pas le même discours."

Des discours différents en interne et en public

Après ce nouveau revers et ce nouveau triste record, Peter Bosz est forcément en première ligne dans les responsables de cette débâcle. Comme les promesses de l’été, celles mises en avant par le Néerlandais au moment de son arrivée à l’été 2021 sont bien loin de celles vues sur le pré. Plus d’un an après sa prise de fonction, le crédit de Bosz semble consommé. Jean-Michel Aulas lui a renouvelé sa confiance au retour de Lens mais la situation semble trop bancale pour pouvoir continuer.

Derrière le discours de façade et d’une unité collective, Nicolas Puydebois regrette "un manque de transparence. On voit des discours publiques qui sont à l’opposé de ce qu’il se dit à l’intérieur. On sait que certains joueurs n’adhèrent pas au discours du coach, le disent à un agent, un ancien coéquipier et le linge sale qui doit se régler en interne est remonté par certains. Mais il se dit tout et son contraire. Autant se dire les choses et que ça pète."

Dimanche, à Lens, Peter Bosz a renié à ses principes comme si la peur d’une quatrième défaite l’avait poussé à jouer petit bras. Finalement, l’OL s’en est sorti sans le point du nul espéré ou un hold up mais plutôt avec une défaite des plus rageantes dans le contenu. Est-il le seul responsable ? Quand tout ne tourne pas rond, l’entraîneur est forcément mis sur le bûcher, à raison. Mais il manque actuellement des joueurs capables de taper du poing sur la table ou de sublimer un collectif. Alexandre Lacazette devait jouer ce rôle mais dimanche, il a plus souvent levé les bras et fait part de son mécontentement. Peu servi, on peut le comprendre mais ce rôle de leader attendu tarde quand même à arriver.

Une pagaille sportive et institutionnelle

Le problème est collectif et c’est finalement dans la tempête qu’on juge si un groupe a les reins solides ou non. Malgré un mieux notable, force est de constater que rien ne change vraiment à Lyon. "On change les entraîneurs et c’est toujours les mêmes maux. La direction installe les joueurs dans un tel confort qu’il est difficile de faire machine arrière et de leur demander une dose supplémentaire d’exigence, note l'ancien gardien de l'OL. On a vu le club dans son exigence et dans le confort donné aux joueurs faire stagner des joueurs. A partir du moment où ils font 3-4 matchs ou une bonne saison, on leur donne le gros contrat qui est censé être l’aboutissement d’une carrière. Les mecs ont entre 20 et 23 ans et donc quel est l’objectif après ?"

Il y a quelques jours, Robert Valette, ancien formateur à l’OL, pointait du doigt un manque de "joueurs qui sortent de l’ordinaire". C’est peut-être ce qui fait défaut aujourd’hui à Lyon. Le club se retrouve dans un entre-deux avec des joueurs qui n'ont pas "les mentalités de Cristiano Ronaldo ou des top joueurs qui ont pour objectif de gagner des titres et battre des records" et pas assez de joueurs besogneux qui pourrait expliquer les dernières saisons compliquées par un manque de talent. Dans le club lyonnais, rien ne tourne rond en ce moment.

En plus de la situation sportive, Jean-Michel Aulas doit composer avec une vente du club qui a été repoussé. Pas de quoi apporter un surplus de sérénité à un club et un groupe qui en manquent tant. Comme le dit si bien notre consultant et ancien gardien de l’OL, "le président est dans son rôle, il est là pour protéger le groupe, faire le paratonnerre. Mais actuellement, il n’y a rien de serein à l’OL que ce soit sportivement, financièrement ou au niveau de la gouvernance. Aujourd’hui, on ne sait pas où on va." Et c’est bien là le problème pour un club qui voulait retrouver les sommets.