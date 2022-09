Robert Valette : “L’OL manque de joueurs qui sortent de l’ordinaire”

Après 8 journées de Ligue 1, l’OL est 6e, mais surtout sur une pente descendante avec 3 défaites consécutives. Ancien joueur puis entraîneur à la formation, Robert Valette nous livre son regard sur le début de saison de l’Olympique lyonnais.

A 73 ans, Robert Valette porte toujours le même amour à son club, l’Olympique lyonnais. Forcément, l’ancien footballeur, qui a porté les couleurs de l’OL de 1969 à 1976, puis entraîneur au centre de formation, est circonspect au sujet du début de saison de l'équipe rhodanienne. Il se confie pour Olympique-et-Lyonnais.

Olympique-et-Lyonnais : Quel bilan faites-vous de ce début de saison ?

Robert Valette : L’OL a eu de la chance par rapport à la composition du calendrier. Sur les six premiers matchs il a joué des équipes plutôt concernées par la 2e partie de tableau, avec une seule surprise, Lorient (défaite 3-1). Cela lui permet d’être encore 6e après trois défaites de rang. Nous avons assisté à des rencontres, où plutôt à des mi-temps, où l’Olympique lyonnais est très passif, voire absent. Cela fait qu’il subit beaucoup trop et qu’il recule. Par exemple à Monaco (2-1), il concède deux coups de pied arrêtés et l’affaire est pliée.

"Il manque une animation offensive"

Où se situent les axes d’amélioration de l’OL ?

J’ai toujours pensé que sur l’ensemble de la saison, ce sont vos meilleurs joueurs qui vous font gagner des points. Ce qu’il manque à Lyon, ce sont des footballeurs qui sortent de l’ordinaire, des bons joueurs. Là, je dirais que l’effectif fait ce qu’il peut. Il y a des moments où ils ont la tête dans le seau, et d’autres, comme en 2e période contre le PSG (0-1), où c’est un peu mieux, même si Paris a été dangereux. L’OL lui n’a pas eu les moyens de l’être (dangereux). De plus, il a des faiblesses dans le domaine aérien.

Il manque une animation offensive digne de ce nom. Le 4-4-2 peut être une solution. On met deux attaquants, dont (Moussa) Dembélé, qui n’est pas un remiseur. Il prend les espaces, il est présent devant le but. Mais dans ces cas-là, il faut passer par les côtés pour faire des centres. A droite, cela fonctionne car Malo Gusto est très généreux, mais sur l’autre aile, il n’y a jamais de centre. (Karl) Toko-Ekambi ne fait que rentrer et donc il se retrouve dans le trafic car à 25 mètres du but adverse dans l'axe il y a du monde. Il ne sert pas à grand-chose, même s’il fait des stats, mais pour donner des bons ballons à ses coéquipiers, c’est très difficile. Et comme Nicolas Tagliafico rentre lui aussi… Cela pose le problème de faire jouer des ailiers sur leur pied faible. L’adversaire lit très vite le jeu. Je regrette que l’OL ait toujours cette obsession de la possession de balle qu’il a souvent dans son camp.

"Ils se retrouvent noyés dans un collectif qui a du mal à se mettre en place"

Avez-vous noté des points positifs ?

L'Olympique lyonnais a un bon milieu de terrain, même s’il manque un passeur, ce qui est utile pour marquer des buts. Le petit Johann (Lepenant), qui joue vers l’avant, comme le fait un peu Maxence Caqueret.

Jusqu’ici, comment jugez-vous l’apport des recrues lyonnaises ?

Le problème de ce que l’on voit actuellement, c’est que ce serait de la folie de considérer (Alexandre) Lacazette et (Corentin) Tolisso comme s’ils n’étaient pas partis. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, ils ont 5 ans de plus, ils ont évolué avec des entraîneurs aux styles de jeu différents et avec d’autres partenaires. Corentin est un bon footballeur, mais là, il est à la peine. Alexandre est obligé de décrocher pour avoir les ballons car devant il n’en a pas. Lorsqu’il avait (Nabil) Fekir derrière lui par exemple, il était performant, là, il est un peu esseulé en pointe. Toutes les recrues sont certainement de bons joueurs, mais ils se retrouvent noyés dans un collectif qui a du mal à se mettre en place. J’ai l’impression qu’on a un peu robotisé les joueurs, c’est-à-dire qu’il y en a peu dans un match qui sont capables de prendre des initiatives.

"Je ne suis pas d’un optimisme béat"

Que vous inspire ce début de championnat pour la suite ?

J’aimerais que l’OL soit européen l’année prochaine car les campagnes en coupe d’Europe laissent de bons souvenirs. J’y crois et je suis content de voir l’Olympique lyonnais gagner et pas heureux lorsqu’il perd. Je ne suis pas d’un optimisme béat. On va voir, la saison est longue. L’équipe est actuellement dans une mauvaise période, mais elle peut aussi en avoir de bonnes.

Après la 8e place de l’an passé et ce début de saison, Peter Bosz est-il toujours selon vous l’entraîneur qu’il faut à l’OL ?

Il doit trouver un modèle avec les joueurs qu’il a. Ce qu’il propose n’a pas beaucoup évolué avec ce que l’équipe faisait avant. Personnellement, j’aimerais voir des ailiers de débordement, du jeu vers l’avant et je m'aperçois que la plupart des entraîneurs sont un peu frileux de ce côté-là. Je n'oublie pas que le football est un spectacle, qu’on soit devant sa télé ou au stade, et actuellement, le spectacle se délite un peu, et pas qu'à l’OL.