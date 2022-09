Battu à Monaco (2-1), l’OL jongle entre regrets et frustration

L’OL a confirmé ses difficultés en déplacement dimanche en perdant 2 à 1 à Monaco. Un résultat qui laissera des regrets et de la frustration à l’Olympique lyonnais, même si les discours d’après-match n'étaient pas alarmistes.

L’été n’est pas encore totalement derrière nous que l’OL vit déjà une période troublée. Après le raté à Lorient en milieu de semaine (3-1), il s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis au cours du voyage à Monaco dimanche (2-1). Pour ce premier gros test de la saison, l’Olympique lyonnais a cédé sur deux coups de pied arrêtés alors qu’il semblait capable d’obtenir quelque chose de ce déplacement en Principauté.

Punis pour leurs errements et pour ne pas avoir su convertir leurs situations, les Rhodaniens peuvent notamment se mordre les doigts des face à face manqués par Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé, pourtant pas les plus maladroits dans l’exercice en temps normal.

Un trio se détache et la concurrence se rapproche derrière

Le scénario de la rencontre fait donc dire à Peter Bosz que son groupe “ne méritait pas de perdre”. “On a eu des occasions, on a bien joué, a souligné l’entraîneur batave. J’ai vu une équipe qui s’est battue pour obtenir un bon résultat. Mes joueurs n’ont pas eu peur de jouer. Même après le deuxième but encaissé, qui était dur, on n’a pas lâché. Normalement, tu dois au moins faire un match nul.”

Ce n’est pas le cas et après sept journées, l’OL voit le trio Paris - Marseille - Lens se détacher, tout comme Lorient, et la meute de concurrents revenir à ses trousses. Dans les couloirs du stade Louis-II, la frustration se faisait sentir du côté lyonnais. “On a eu beaucoup plus d’opportunités qu’eux. Par rapport au match à Lorient, où on avait été inexistants, ça n’a rien à voir, a jugé Anthony Lopes. On ne se réjouira jamais d’une défaite mais ce soir (dimanche), on a bien joué. On aurait pu passer devant en premier, puis on aurait pu revenir et égaliser.”

Deux coups de pied arrêtés qui coûtent cher

Pour cela, il aurait également fallu ne pas se trouer sur un corner et un coup franc, des phases de jeu dont l’ASM adore se délecter pour débloquer les choses. Deux buts évitables si les duels dans la surface de réparation avaient été remportés par Thiago Mendes et ses partenaires. “C’est très frustrant car on a vraiment l’impression d’avoir bien tenu le match. Malheureusement, on a deux absences qui coûtent cher”, a regretté Johann Lepenant.

Ce lundi matin, l’OL se lève avec la gueule de bois, celle qui annonce une longue semaine à ressasser les dernières sorties en championnat soldées par un zéro pointé. Mais il ne faudra pas non plus trop cogiter car dimanche, le PSG arrive à Décines avec la ferme intention de laisser la tête sous l’eau à son rival. "On a dominé la partie et ça nous fait défaut à la fin, on a un sentiment mitigé, car on n’a pas été concentrés sur les situations dangereuses. Dans le dernier quart d’heure, on a joué plus simple, plus direct et on a eu plus d’occasions, notait le buteur Karl Toko-Ekambi. On ne va pas tout jeter non plus. On va rectifier le tir au plus vite. Nous, on a envie de repartir de l’avant, on connaît nos qualités et nos défauts. On veut faire un grand match contre Paris."

La crise couve mais n'a pas encore éclaté

Avant d’affronter Neymar et sa bande, la sonnette d’alarme n’est pas tirée chez les dirigeants rhodaniens à en croire les déclarations de Jean-Michel Aulas et de Peter Bosz. “On verra dans une, deux, trois semaines. Normalement, cela donne de la confiance et de la force car on a vu contre une bonne équipe qu’on était meilleurs”, a affirmé le technicien néerlandais.

Pas inquiet donc a priori, l’OL se trouve tout de même dans une position très inconfortable, dos au mur avant de recevoir Paris. Une situation qui rappelle grandement celle de la saison dernière, et l’histoire, si elle devait se répéter, ne serait certainement pas du goût de l’environnement lyonnais.