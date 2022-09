Conscient que tout n'a pas été parfait malgré le succès contre l'OL dimanche (2-1), Philippe Clement a tout de même apprécié la "discipline" affichée par son équipe.

Dimanche contre l'OL, Monaco a remporté sa première victoire de la saison à domicile (2-1). Plus réaliste et bénéficiant de deux buts sur des coups de pied arrêtés, l'ASM a ensuite tenu malgré le retour de son adversaire après la réalisation de Karl Toko-Ekambi. "Ce n'est pas encore parfait, mais je pense que tous les gens qui ont regardé ce match ont pris du plaisir car les deux équipes voulaient gagner", a souligné l'entraîneur monégasque Philippe Clement.

"Les 20 dernières minutes ont été plus difficiles"

Le coach belge sait que sa formation n'a pas été souveraine de bout en bout, mais le résultat est bien là finalement. "On peut encore faire mieux dans les actions avec le ballon et dans la finition. La discipline était là, et les vingt dernières minutes ont été plus difficiles car j'ai été obligé de remplacer plusieurs joueurs et ça n'a pas aidé. Mais la solidarité était là. Lyon a fini avec presque sept attaquants. C'est aussi la force de l'Olympique lyonnais. Quand tu peux éviter qu'il soit dangereux dans notre surface, c'est déjà bien, s'est-il satisfait. A distance, on ne peut pas l'éviter. Mais on n'a plus de chance d'arrêter ces frappes de loin avec notre gardien."