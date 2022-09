Ballon d'or : Didier Deschamps soutient Karim Benzema (ex-OL)

Karim Benzema (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

A quelques jours de la remise du Ballon d'or 2022, Didier Deschamps a apporté son soutien à Karim Benzema, principal favori pour glaner la récompense.

Karim Benzema succédera-t-il à Zinédine Zidane, dernier vainqueur français du Ballon d'or en 1998 ? La réponse sera connue le 17 octobre prochain lors de la cérémonie de remise du trophée. En attendant, l'attaquant français a reçu du soutien dans sa quête de récompense, et notamment celui du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là"

A l'issue du match contre le Danemark dimanche (défaite de la France 2-0), l'entraîneur a estimé que l'ancien Lyonnais "le méritait". "J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de part ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club, où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi, où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial, a affirmé Deschamps. Je pense qu’il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là. Il en a déjà obtenu une avec la Ligue des champions. Forcément, c’est un atout en plus pour nous à la Coupe du monde."