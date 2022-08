Karim Benzema (ex-OL) est désigné joueur de l'année par l'UEFA

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Karim Benzema a été élu joueur de l'année par l'UEFA.

Ceci est certainement une mise en bouche avant la cérémonie du Ballon d'or le 17 octobre prochain. Jeudi, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, Karim Benzema a remporté le trophée de joueur de l'année par l'UEFA.

Il devance pour cette distinction son partenaire au Real Madrid, le gardien belge Thibaut Courtois, et le meneur de jeu de Manchester City, Kevin de Bruyne. L'ancien avant-centre de l'OL remporte pour la première fois ce titre. Favori pour le Ballon d'or, l'international français a notamment gagné la saison passée et récemment la C1, la Supercoupe d'Europe, la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des nations.

"Je suis vraiment heureux et fier de mon parcours"

"Je suis vraiment content, fier d'être ici. Je vais remercier mon club, mon président (Florentino Perez) et mon coach (Carlo Ancelotti), ainsi que tous mes coéquipiers, parce que sans eux, je ne peux pas gagner ce genre de trophées. Pour moi, le plus important à chaque fois, c'est de gagner des titres collectifs et comme je le dis souvent, quand on fait les choses bien sur le terrain, à la fin, il y a des choses individuelles, a réagi Benzema. Je suis vraiment heureux et fier de mon parcours."