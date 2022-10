Très marqué après le coup de sifflet final à Lens, Anthony Lopes s'est présenté à la presse, ce mercredi. Le gardien de l'OL appelle à l'union sacrée et ne vise que la victoire pour se remettre la tête à l'endroit.

L'aspect psychologique après la défaite

"La tête, est-ce que j’ai besoin de dire comment elle va ? Elle n’est pas au mieux. On essaye de trouver des solutions pour inverser la tendance, de faire abstraction de ce qu’il se passe pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Il y a pleins de choses sur lesquelles on peut remédier mais je ne suis pas là pour faire des grands discours. J’ai juste envie d’être vendredi, gagner ce match et repartir du bon pied."

Quels leviers ?

"On arrive à faire abstraction de tout le contexte car on en a besoin pour travailler sereinement et préparer au mieux les matchs. Il n’y a pas à baisser la tête, il n’y a pas à se morfondre. Ca ne sert à rien de faire tout ça parce que c’est la pire des solutions pour essayer de remédier à notre situation qui est très compliquée. Les discours c’est bien mais répondre sur le terrain, ce sera mieux."

Sa réaction après la défaite

"Il y a de la colère. Avec l’expérience que j’ai maintenant, j’arrive à faire la part des choses. Etre à chaud, il faut parfois éviter de dire certaines choses. Il vaut mieux se poser et réfléchir au lendemain. Je crois que le coach vous a dit qu’il y avait eu beaucoup de discussions, je n’ai pas besoin de revenir là-dessus. Le meilleur des remèdes sera de répondre présent dès l’entame de match vendredi soir et mettre le feu le plus vite possible pour ramener tout le monde derrière nous."

L'objectif contre Toulouse

"Il faut y aller c’est sûr, après il y a le facteur chance qui est complètement en notre défaveur. Quand on ne mérite pas ce facteur chance, il faut aller le chercher. Ce sont des petites choses, des détails comme une main dimanche soir. Ca aurait pu tourner en notre faveur si on avait mis plus d’ingrédients pour aller chercher la victoire.

Pour le mériter, il faut faire les choses de la meilleure des façons. Il faut envoyer un message à tout le monde dès le départ, on n’est pas au fond du trou, on essaye de s’en sortir. On aura besoin de tout le monde que ce soit l’effectif, les dirigeants, les amoureux de l’OL vendredi soir."

Les discussions dans le groupe

"Je ne parlerai pas de thèmes parce qu’on en a assez parlé et que les actes seront les mieux. Ce sont des choses qui restent au sein du vestiaire, qui restent entre nous. Sur les quatre derniers matchs, il n’y a jamais de défaites encourageantes, loin de là. Si on ne les a pas gagnés, c’est qu’on ne mérite pas."

Appel aux supporters

"Si les supporters aiment le club, il faut qu’ils viennent avec nous pour sortir le club de cette situation. S’ils ne sentent pas capable, ils ne viendront pas mais je pense que c’est le meilleur remède possible que de penser à des choses négatives. Je ne mange pas de ce pain-là. Il y aura toujours des choses à redire. Beau, pas beau, bon, pas bon, si on prend les trois points à la fin, je suis preneur. Tout le monde veut la victoire vendredi."

Pourquoi vendredi et pas avant ?

"Parce qu’il y a beaucoup de personne touchées. La totalité de l’effectif est touchée par cette situation parce qu’on a quand même un sentiment de rage et de honte aussi. C’est très compliqué dans un club qui a énormément d’ambition comme l’OL d’enchaîner quatre défaites de suite. C’est dur et je pense qu’il y a une grosse remise en question de soi-même. Il faut essayer de faire les choses ensemble et amener tout le monde dans le même wagon. On pourrait dire qu’on n’a pas été bon, que dans le contenu ce n’était pas ça, s’il y a la victoire, ça me va."

Toujours derrière le coach ?

"Quand il y a des difficultés, la première personne visée est forcément l’entraîneur. Dans notre état d’esprit et mon état d’esprit, on ne va lâcher personne. J’ai des valeurs, du respect et on ira au bout des choses. Mais il faudra mettre beaucoup plus que ce qu’on a pu mettre ces quatre derniers matchs."

Un discours marqué

"Il y a une différence entre être à fleur de peau et être déterminé. Il y a une très grosse différence et je suis déterminé."

La pire situation depuis ses débuts ?

"2015-2016 a été un moment à peu près aussi compliqué. On était à 28 points je crois bien si mes souvenirs sont bons. Je pense que les choses peuvent rapidement basculer du bon côté si on enchaîne les bons résultats parce que niveau comptable, ce n'est pas ça vu les ambitions qu’on a au début de saison. "