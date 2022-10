OL : pour les supporters, c’est "une histoire qui se répète encore"

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au soir de la 9e journée, l’OL se retrouve bloqué à la 7e place, à neuf longueurs du podium. L’espoir estival a rapidement laissé place au désarroi chez les supporters lyonnais.

Des visages souriants, une affluence presque surprise aux entraînements. La belle embellie de l’été semble déjà remonter à une éternité. Pourtant, tout ça ne remonte qu’au mois de juillet. Trois petits mois mais tellement de péripéties déjà dans cette saison de l’OL. Après les doutes de la préparation estivale, le club lyonnais s’était offert une belle accalmie, fort d’un parcours presque sans-faute durant les cinq premières journées. Les retours à la maison d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ainsi que les treize points sur quinze possible avaient laissé espérer des jours heureux durant l’automne. Il restait encore à passer certains tests et non des moindres contre Monaco, Paris et Lens pour être sûr que le chapitre de la saison dernière était définitivement tourné.

Quatre journées plus tard et zéro point en plus au compteur, l’OL affiche toujours un score de 13 unités au tableau d’affichage. Sauf que les Lyonnais ont reculé à la 7e place et affichent surtout un retard de neuf points sur la qualification en Ligue des champions, objectif prioritaire érigé par la direction pendant l’intersaison. Les doutes qui devaient s’estomper n’ont finalement fait que s’accentuer alors que la Ligue 1 n’a pas encore passé le quart de sa saison. "On avait dit qu’il ne fallait pas s’emballer avec Angers et on avait vu juste, regrette presque Yannick, fidèle du Virage Nord depuis quinze ans. Perdre, ça peut arriver. Mais quatre fois de suite et surtout avec cette manière à Lens, c’est clairement inadmissible."

Un coup de pied dans la fourmilière qui n'est jamais venu

Après la triste 8e place de la saison dernière, l’OL voulait remonter la pente. Il ne fait finalement que creuser un peu plus son chemin dans une médiocrité. Au lieu de truster les places européennes, le club enchaîne les tristes records comme cette spirale de défaites. Chez les supporters, le ras-le-bol est déjà là, avec le sentiment que l'histoire se répète encore et toujours. A l’heure où le futur de Peter Bosz est de plus en plus incertain, les fidèles du Parc OL pointent ce discours de façade qui est servi chaque saison, sans le résultat escompté. "Les dirigeants ont été forts cet été. Ils ont réussi à faire passer la pilule d’une saison ratée en faisant revenir des anciens. Seulement, on voit que ça ne règle pas tout. Les défauts sont toujours les mêmes. Suffisance, manque d’intensité, flou sportif, détaille Jérémy qui était du déplacement à Bollaert dimanche. On peut taper sur Bosz à juste titre mais il n’était pas là il y a trois ans ni au moment de l’entrée dans le nouveau stade."

Mardi, Jean-Michel Aulas a rappelé la responsabilité de tous pour expliquer le marasme actuel. De l’entraîneur aux joueurs en passant par la direction, tous sont responsables de cette mauvaise passe qui doit obligatoirement prendre fin vendredi soir contre Toulouse. Les supporters plutôt patients depuis le début de la saison avec peu de sifflets à l’encontre des joueurs et du staff, l’ambiance devrait être bien plus pesante contre le Téfécé. Anthony Lopes s’y prépare depuis dimanche mais les sifflets ne changeront pas la donne.

"On nous sort toujours le même discours et malheureusement ça marche"

Pour beaucoup, le coup de pied dans la fourmilière attendu durant l’été et qui n’a pas eu lieu est le problème numéro 1. La crise sportive résulte avant tout d’une crise institutionnelle que le report de la vente à John Textor n’arrange en rien. Nicolas Puydebois a déclaré lundi dans Tant qu’il y aura des Gones qu’"il n’y a rien de serein à l’OL que ce soit sportivement, financièrement ou au niveau de la gouvernance. Aujourd’hui, on ne sait pas où on va." Ce ne sont pas les supporters lyonnais qui vont contredire l’ancien gardien de l’OL.

Ils s'accordent tous sur le fait que l’organigramme doit évoluer afin d’avoir des tâches dédiées aux uns et autres. "Depuis un an, on se demande qui parle football, qui s’occupe de quoi. Tout le monde semble en être conscient dans le club mais personne ne fait rien, s'étonne Fouzi qui a pourtant connu les années D2 quand on l'interroge sur la direction lyonnaise. Cheyrou n'est pas le directeur sportif mais est présenté comme celui au plus proche du groupe. Ponsot est le directeur du football mais s'estime lui-même ne pas être en capacité à en parler. C’est quand même assez surprenant pour un club qu’on dit bien managé." Depuis dimanche et la défaite insipide à Lens, un énième ressort semble s’être cassé dans l’environnement lyonnais. La crise couve mais n’est-ce finalement pas le cas depuis une décennie malgré certaines bonnes performances en Europe ?