Lens - OL (1-0) : les statistiques de la déconvenue

L'OL est tombé pour la 4e fois de suite dimanche à Lens. Un vrai marasme illustré par plusieurs statistiques éloquentes.

Même s'il a affronté une belle équipe lensoise, l'OL est tombé bien bas dimanche dans le stade Bollaert-Delelis (1-0). La crise que connaît actuellement le club rhodanien est illustrée par quelques statistiques. Tout d'abord, il a enchaîné une 4e défaite de suite (Lorient, Monaco, Paris et Lens), une première depuis 1991 et la période février-mars. L'Olympique lyonnais s'était alors incliné contre Brest Armorique, Rennes, Nancy et Montpellier.

Au cours de la partie face aux Sang et Or, Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers ont eu 0,08 Expected Goals. Dans ce domaine, il s'agit de l'une des pires performances offensives des 5 principaux championnats. Seul Elche a fait moins bien cette saison avec 0,01 xG sur le terrain de Barcelone le 17 septembre dernier (défaite 3 à 0). Avec seulement 4 tirs, dont aucun cadré, les joueurs de Peter Bosz n'ont jamais inquiété Brice Samba, hormis sur la tentative contrée d'Alexandre Lacazette qui a fini sa course sur la barre transversale.

0 but sur les 2 derniers matchs

La faiblesse offensive de l'OL sur les derniers matchs se voit également dans le nombre de buts marqués sur les quatre revers. 2 réalisations de Toko-Ekambi (Monaco) et de Lacazette (Lorient), mais aucun but inscrit face au PSG et aux Lensois. Un total famélique pour une formation de ce calibre. Surtout, l'impression générale laisse penser que les Rhodaniens pourraient jouer très longtemps sans trouver la faille.

Les Lyonnais ont longtemps cru pouvoir sauver un point de ce déplacement dans le Nord, mais là encore, ils ont une nouvelle fois vu leur adversaire concrétiser une de ses occasions. Depuis le début de l'exercice 2022-2022, les partenaires d'Anthony Lopes n'ont réussi qu'un seul clean-sheet (contre Angers, 5-0). Cela n'aide pas à se rassurer lorsque les doutes arrivent.