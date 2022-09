OL : la vente du club semble imminente

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce jeudi et vendredi, le conseil d'administration de l'OL se réunira à deux reprises. Ces réunions et la confiance qui règne au club à ce sujet laissent à penser que le rachat de l'Olympique lyonnais par John Textor (Eagle) est imminent.

En juin dernier, John Textor, patron de Eagle, était entré en négociations exclusives avec le club de l'OL afin d'en prendre le pouvoir. A travers l'homme d'affaires américain, la structure doit racheter les parts des actionnaires sortants IDG (19,74 %) et Pathé (19,26 %), ainsi que la majorité de celles d'Holnest (27,56 %), holding appartenant à Jean-Michel Aulas. Il lui avait été donné jusqu'au 30 septembre pour finaliser l'acquisition.

Finalement, selon L'Equipe, cette date était seulement indicative. Si l'affaire n'est donc pas officialisée vendredi, il est inutile de céder à la panique car d'après les informations du média national, le conseil d'administration de l'Olympique lyonnais doit se rassembler ce jeudi et vendredi. Ces réunions à deux dates rapprochées, ainsi que la confiance qui règne au sein de l'institution à ce sujet semblent confirmer que Textor est proche de prendre le pouvoir.

Les banques ont donné leur accord oral

Encore récemment, ce dernier cherchait à trouver une solution au problème posé par le retoquage de la part de financement de Bill Foley, l'un de ses principaux partenaires initiaux. Il fallait alors convaincre les treize banques créancières de l'OL qui détiennent la dette du club (330 M€).

Les négociations menées par Jean-Michel Aulas ont permis d'arriver à un accord oral la semaine dernière, même s'il manque encore les documents officiels et que toute la documentation n'a pas été analysée précise le quotidien sportif.

Ares apportera 400 M€

Pour rappel, John Textor a trouvé un nouveau partenaire pour amener de l'argent, le fonds d'investissement Ares. Il devrait apporter près de 400 M€ à l'acquisition de l'Olympique lyonnais par Eagle. Cette somme ne devra pas être remboursée avant huit ans, de plus, les actifs de OL ne sont pas mis en gage assure L'Equipe. Le prêt d'Ares à Eagle a été effectué à un taux plus important qu'un prêt bancaire puisqu'il n'est pas garanti par le club.

Désormais, l'objectif de Textor serait de créer de la valeur entre chacune de ses équipes de football (en plus de la formation rhodanienne, il détient aussi Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek) pour procéder à une levée de fonds propres dans huit ans, et ainsi rembourser le fonds d'investissement. Suite au rachat, l'Américain doit procéder à une augmentation de capital de 86 M€.