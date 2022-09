OL : Aulas assure que le rachat par Textor "est dans le timing"

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A neuf jours de la fin du processus de vente, Jean-Michel Aulas a fait un point sur la situation avec John Textor. Malgré les rumeurs, le président de l’OL est confiant sur l’issue positive de la transaction.

En plus de la situation sportive délicate à gérer ces derniers jours, Jean-Michel Aulas est aussi confronté à un dossier de taille : celui du rachat de l’OL par John Textor. Quand les supporters se sont offusqués de ne pas voir l’enveloppe de 80 millions d’euros promise pour le mercato arriver, il faut rappeler que l’investisseur américain n’est toujours pas officiellement le nouveau propriétaire du club. Le sera-t-il un jour ? Ces derniers temps, l’idée que Textor se rétracte, faute d’avoir trouvé le financement nécessaire pour ce rachat, a fait son apparition.

A neuf jours de la date butoir (30 septembre), Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer tout l’environnement lyonnais. "Il ne faut pas laisser penser que les choses pourraient ne pas se faire. L'accord signé est un accord ferme sans condition suspensive depuis le début, a déclaré le président lyonnais dans L’Equipe. Il y avait une date limite, le 30 septembre, et on entre dans les derniers jours mais rien ne suscite d'interrogations."

Aulas : "468M€, ça ne se trouve pas comme ça"

Dimanche, John Textor était présent dans les travées du Parc OL pour assister au choc contre le PSG. L’Américain a pu découvrir l’ambiance des grands soirs de l’enceinte de Décines et voir sa garde rapprochée être un peu plus impressionnée par les infrastructures lyonnaises. Quand certains craignent un épisode à la Jack Kachkar du côté de l’OL, Jean-Michel Aulas préfère éteindre le feu avant qu’il ne s’embrase. Il assure que "le deal est déjà signé et que le club est serein avec la date de formalisation qu’est le 30 septembre". Il a également voulu tordre le cou aux rumeurs concernant le financement de Textor qui est "un entrepreneur de grande qualité qui a réussi plusieurs fois en bourse aux États-Unis et possède une fortune personnelle. Mais il ne met pas tout dans l’affaire" et le départ d’un de ses associés au rachat, Bill Foley.

"John s'était fait faire une sorte d'engagement de crédit détenue par (Bill) Foley (l'un de ses partenaires qui a vu sa part de financement retoquée par les banques) à hauteur des 500 millions qu'il fallait pour garantir l'opération. Mais là où John a été très bon, c'est qu'il a apporté un complément aux banques, un engagement de huit ans avec les plans de refinancement (stade, installations...) d'où l'arrivée d'un financier supplémentaire dont John donnera son nom le jour de la transaction finale."

Dans ce genre de transaction, il ne faut jamais jurer de rien tant que rien n'est officiel et le président lyonnais est le premier à le dire assurant "qu’il y a toujours un doute mais il est infime". Néanmoins, à neuf jours du 30 septembre, il n’y a pas de panique à bord au sein de l’OL.