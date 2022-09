OL : suivez en direct l’entraînement du jour

Pour la 5e fois depuis le début de la saison, les joueurs de l’OL ont rendez-vous avec leur public, ce mercredi. A partir de 10h30, suivez en direct sur Olympique-et-Lyonnais, la séance ouverte aux supporters au Parc OL.

Vincent Ponsot l’a avoué lui-même dans l'entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais. La crise du Covid a été une bonne excuse pour se renfermer sur soi-même et le lien a été coupé avec les supporters. L’OL veut remédier à tout ça cette saison, en voulant se montrer plus ouvert et il tient parole pour le moment. Pour la cinquième fois depuis la reprise et le début de la préparation estivale, le club a décidé d’ouvrir son entraînement au public, ce mercredi. A partir de 10h30, suivez en direct la séance des hommes de Peter Bosz sur notre site.