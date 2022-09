Plutôt satisfaisant lors de ses entrées en jeu depuis le début de la saison, Rayan Cherki n’arrive pas encore à gratter plus d’un quart d’heure. Une situation qui chagrine un peu Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs.

Le peuple lyonnais le réclame mais Peter Bosz n’a pas encore succombé à la tentation. Séduisant lors de ses entrées en jeu et surtout décisif, Rayan Cherki n’a pas suffisamment convaincu son entraîneur afin de lui offrir un peu plus qu’un quart d’heure de jeu. Au moment de sa prolongation de contrat à la mi-août, le joueur offensif lyonnais avait concédé qu’un plan avait été mis en place avec Bosz pour monter en puissance et gratter de plus en plus de temps de jeu. Cherki se retrouve toujours en salle d’attente malgré des entrées régulières mais avec 97 minutes jouées en 7 matchs, le bilan reste maigre.

A défaut de gagner du temps de jeu, Rayan Cherki a au moins eu le mérite de prouver à Sylvain Ripoll qu’il est bien de retour après une absence de six mois suite à une blessure. Satisfait de ce retour, le sélectionneur des Espoirs n’a pas hésité à le retenir au rassemblement de septembre, au même titre que Maxence Caqueret, Castello Lukeba et Malo Gusto.

97 minutes jouées en 7 matchs

Néanmoins, la situation sportive du jeune Lyonnais interpelle Ripoll et il ne s’en est pas caché, mardi en conférence de presse. "J'aimerais qu'il aille chercher un peu de temps de jeu mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question, a avoué le technicien des Bleuets. Il a un profil atypique, des qualités qui ne sont pas répandues. On le voit quand il entre avec Lyon, il amène du danger. J'avais besoin de le voir encore avec nous car je pense que ses qualités peuvent nous aider."

En salle d’attente avec l’OL, Rayan Cherki va tenter de profiter de ce rassemblement avec les Espoirs pour envoyer un message. Aussi bien à son sélectionneur qu’à Peter Bosz en vue du déplacement à Lens, le 2 octobre prochain.