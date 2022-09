L'OL cherchera à mettre fin à la série de Lens

4e de Ligue 1, Lens s'apprête à recevoir l'OL dimanche fort d'une série de 16 matchs consécutifs sans défaite.

A l'image de Paris et de Marseille, Lens est encore invaincu en Ligue 1 cette saison. Après 8 journées, le groupe de Franck Haise a remporté 5 victoires et partagé 3 fois les points. 4e du championnat, le Racing est en confiance à quelques jours d'accueillir l'Olympique lyonnais dimanche (20h45). En prenant en compte l'exercice 2021-2022, les Lensois sont même sur une série de 16 matchs sans défaite dans l'élite.

10 victoires et 6 nuls sur la période

Ils n'ont plus perdu depuis le 3 avril dernier à Strasbourg (1-0). Sur la durée, les Sang et Or cumulent 10 succès et 6 nuls. L'équipe nordiste n'est pas tombée dans son stade Bollaert Delelis depuis le 5 mars et la venue de Brest (0-1). Ces statistiques montrent bien l'ampleur de la tâche qui attend l'OL, lui qui reste sur 3 revers de rang face à Lorient (3e), Monaco (5e) et le PSG (1er).