Ligue 1 : 101e confrontation entre l'OL et Lens

Dimanche, Lyonnais et Lensois se retrouveront au stade Bollaert-Delelis. Il s'agira de la 101e confrontation entre ces deux formations.

Deux équipes historiques du championnat de France se rencontrent dimanche au stade Bollaert-Delelis (20h45). Lens et l'OL s'affrontent dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Il s'agira du 101e rendez-vous entre les deux formations. Pour l'instant, le bilan global est favorable aux Rhodaniens avec 44 victoires, 33 défaites et 23 matchs nuls.

A l'extérieur en revanche, les Lensois ont souvent dominé leur futur adversaire, notamment dans les années 50 et 90 (26 revers loin de ses bases pour l'Olympique lyonnais en 52 parties, pour 14 succès). Les deux derniers duels dans les Hauts-de-France en 2021 et 2022 ont fini sur un partage des points (1-1 à chaque fois).

L'OL n'a pas perdu à Lens depuis 2014

Sur les confrontations les plus récentes, l'OL a toutefois régulièrement pris le dessus sur les Artésiens. Il est en effet invaincu face à Lens depuis le 24 août 2014 (0-1), soit 6 rencontres toutes compétitions confondues (4 victoires et 2 nuls). Il n'a plus perdu dans l'enceinte des Sang et Or depuis 20 janvier 2008, soit 6 affiches.