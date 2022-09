OL : Lens déjà privé de deux joueurs, mais avec un possible retour

(Photo by Fred TANNEAU / AFP)

A un peu plus d'une semaine de recevoir l'OL pour la 9e journée de Ligue 1, Lens sait déjà qu'il devra se passer de deux joueurs. Un attaquant pourrait dans le même temps faire son retour.

En une semaine de trêve internationale, il peut se passer encore beaucoup de choses. Néanmoins, Lens, qui accueillera l'OL le dimanche 2 octobre (20h45), sait d'ores et déjà qu'il devra se passer de deux joueurs, le gardien Wuilker Farinez, gravement blessé au genou gauche et actuellement en rééducation. Mais l'absence la plus importante sera certainement celle de Jonathan Gradit, titulaire en charnière centrale. Il a été victime d'une fracture de la clavicule face à Troyes.

Deiver Machado a purgé sa suspension

Touché à la cuisse lors de la victoire contre Lorient fin août, Wesley Saïd pourrait lui en revanche faire son retour à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Il a profité de la coupure pour retrouver l'entraînement collectif. Enfin, Deiver Machado a purgé son dernier match de suspension lors du nul à Nantes (0-0), il devrait être présent face aux Lyonnais.