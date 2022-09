OL : des cadres des Fenottes de retour à l'entraînement

Après quelques jours de repos suite à la victoire à Montpellier, certaines internationales étaient de retour à l'entraînement ce mercredi chez les Fenottes.

La victoire à Montpellier vendredi dernier (1-3) a permis à l'OL de prendre la tête du classement de la D1, et pour certaines joueuses, de profiter d'un repos bien mérité avec le sentiment du devoir accompli. Plusieurs internationales, qui ont peu coupé l'été dernier en raison des compétitions estivales, ont eu le droit à un week-end prolongé. Ces dernières ont fait leur retour à l'entraînement ce mercredi, sauf Cascarino et Renard qui avaient réattaqué la semaine mardi, en vue de la rencontre face à Rodez samedi dans le grand stade de l'Olympique lyonnais.

Une longue opposition au menu

Ainsi, Malard, Bacha, Cayman, van de Donk, Horan, Egurrola et Bruun ont tout d'abord effectué un travail spécifique au début de la séance, tandis que le reste du groupe s'est exercé sur un parcours technique. Ensuite, tout ce petit monde s'est retrouvé pour une longue opposition, découpée en plusieurs thèmes, avant d'aller signer des autographes et d'échanger avec le public (une centaine de fans étaient présents).

A noter que Sylla et Le Sommer sont arrivées plus tard et ont effectué un entraînement à part. Les jeunes Nesrine Bahlouli et Célia Bensalem ont elles eu le droit à un footing. On a aussi pu remarquer les absences de Däbritz, Hegerberg, Mbock, Majri, Carpenter et Macario.