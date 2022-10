Lens - OL (1-0) : "Il faut être patient avec Bosz", demande Aulas

Jean-Michel Aulas et Peter Bosz lors de la présentation du Néerlandais (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré un 4e revers de suite, Jean-Michel Aulas se montre encore patient au sujet de l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz.

Après 9 journées, l'OL est au même point que l'an dernier. Comme en 2021-2022, il compte 13 unités au même stade de la compétition, même s'il est actuellement classé 7e et non 10e. Toutefois, il possède 4 longueurs de retard sur le 5e et pas 3 comme l'année dernière. Malgré cette situation de crise, Jean-Michel Aulas a calmé le jeu.

"Ponsot et Cheyrou font du très bon travail"

Dans une déclaration pour L'Equipe, le président de l'Olympique lyonnais a demandé de la patience. "On va préparer la rencontre face à Toulouse (vendredi) pour le gagner et après on fera le point. On perd contre une très bonne équipe (Lens) et surtout par un arbitre qui décide du sort du match. Le sort des matchs se joue sur pas grand-chose. On est 7es et il faut gagner vendredi. Vincent (Ponsot, directeur du football) et Bruno (Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement) font du très bon travail... Et il faut être patient avec Peter."