OL : Peter Bosz n'est pas celui "qui décide de (son) avenir"

En quête d'une victoire contre Toulouse, l'OL avait parfaitement commencé son match avec l'ouverture du score de Tetê. Mais la crise de confiance a eu raison de ce succès attendu. Après la rencontre, Peter Bosz s'est montré particulièrement tendu quand son avenir a été évoqué.

Un but d’entrée, début rêvé

"Deux minutes, tu marques un but. Je comprends que la confiance n’est pas au top niveau après quatre défaites mais quand tu marques après deux minutes, tu te dis que c’est super mais la première mi-temps, c’était très mauvais. On n’a pas joué, on n’a pas pressé mais heureusement c’est resté à 1-0.

Même si en deuxième mi-temps, c’était meilleur, on était mieux placé, on a mieux joué, on a eu quelques occasions mais ce soir, seul le résultat comptait et c’était gagner à la maison. On ne l’a pas fait donc on est très déçu."

Manque de confiance chez les joueurs

"Quand tu es un joueur de l’OL, tu joues dans un grand club, tu as toujours de la pression. Cette fois-ci parce qu’on a perdu quatre fois de suite. Mais on joue à la maison. Les supporters étaient super, ils étaient derrière nous. C’est notre boulot de tout donner."

Fracture avec les joueurs

"Non. Concernant ce qu’a pu dire Alexandre Lacazette, je ne vais pas parler avec vous de mon capitaine mais avec lui."

En danger après ce nul

"Ce n’est pas moi qui décide de mon avenir. Il faut poser cette question aux personnes concernées."

Motif d’espoirs

"Je vois toujours de l’espoir. C’est moi qui les entraîne, qui parle avec eux. Si je ne vois pas ça, je vais voir le président et je lui dis que ce n’est pas possible. Mais ce n’est pas le cas. Je travaille depuis un an avec la plupart des joueurs et ils savent qu’ils peuvent mieux faire. L’espoir est toujours là mais aujourd’hui, on peut parler stratégie, tactique mais à la maison, il fallait gagner."

L’état de forme de Lacazette et Tolisso

"Après quatre défaites plus le nul à la maison, ce n’est pas une bonne idée de parler individuellement des joueurs. On est tous dans le même bateau. On n’a tous pas bien fait donc il ne faut pas parler individuellement. Ils sont très déçus."

La raison de la sortie de Dembélé

"Moussa, comme Coco, a eu une blessure musculaire et n’a repris que cette semaine. J’étais déjà très content qu’ils soient présents et puissent jouer 70 minutes. Mais j’ai parlé avec mon staff pour savoir combien de temps ils pouvaient jouer afin d’éviter une rechute. C’est pour ça qu’on a changé les deux joueurs. Bien sûr que tu réfléchis après l’égalisation mais il y avait un risque de blessure et je n’ai pas pris ce risque."

L’égalisation toulousaine

"C’est l’illustration des derniers matchs. Dans une phase où on a contrôlé le match, on n’a pas pris beaucoup d’occasions, on perd le ballon au milieu. Même après on peut faire mieux pour éviter le but. Thiago fait une mauvaise passe mais c’est un des joueurs qui a gagné tous ses duels ce (vendredi) soir."

Aouar encore sur le banc

"Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a toujours des raisons différentes de pourquoi on fait et il y a en aussi pour lui."

Les ressorts à utiliser

"Presque tous les clubs vivent une période difficile dans une saison. Peut-être pas aussi longue que celle qu’on vit actuellement. Tu as besoin de gagner un match. Les joueurs doivent travailler dur à l’entraînement mais aussi pendant les matchs. Il faut faire ça ensemble. Si on gagne aujourd’hui, la confiance vient avec."

Un problème dans la tête ?

"C'est difficile de rentrer dans la tête des joueurs mais après 4 défaites, je peux imaginer ce qu’il se passe. Il y a un manque de confiance. En première mi-temps, on n’a pas assez bougé pour demander le ballon. Si c’est la deuxième mi-temps, tu peux penser qu’ils sont fatigués mais ce n’était que la 1re donc c’est autre chose. Ce n’est pas une question de fatigue donc c’est la confiance. Aujourd’hui, c’était très, très mauvais en 1re mi-temps. Je n’avais jamais vu ça depuis que je suis là."