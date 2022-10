Mené au score après l’ouverture précoce de Tetê, Toulouse a réussi à accrocher le point du nul (1-1). Après la rencontre, Philippe Montanier s’est montré satisfait de ce point même s’il regrette quelques situations.

La série de matchs sans victoire à Lyon continue pour Toulouse mais le point du match nul ramené vendredi a le même goût qu’une victoire pour le promu. Menés 1-0 près seulement deux minutes de jeu, les hommes de Philippe Montanier n’ont pas sombré, bien au contraire. Conscients des fragilités lyonnaises, ils ont pris confiance au fur et à mesure de la première mi-temps, au point de toucher les montants d’Anthony Lopes à deux reprises.

Après la rencontre, l’entraîneur toulousain s’est montré plutôt satisfait de la prestation d’ensemble de son équipe. "C’est un bon point surtout quand on perd 1-0 à l’extérieur dès le début du match. On a su maintenir le cap. On est satisfait du match nul, a déclaré Montanier en conférence. L’OL a eu des belles opportunités, il faut être juste et je pense que le nul est équitable. Le regret est plus sur des actions en fin de matchs qui n’ont pas été jouées jusqu’au bout avec des bons choix ou des bonnes courses."

Il a beau être l’entraîneur de Toulouse, Philippe Montanier a vu les questions tournées en grande partie autour de la situation de crise à l’OL. Ayant pris exemple sur son expérience personnelle, le technicien français n’a pas voulu enfoncer Peter Bosz et le club lyonnais au contraire. Il a souligné "le bon début de match qui nous a surpris". Dans cette crise sportive, Montanier voit ce nul comme l’occasion pour l’OL "de casser cette spirale et ça va peut être leur permettre de se relancer."