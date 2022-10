OL - Ligue 1 : Toulouse n'aime pas les voyages à Lyon

Moussa Dembélé (OL) contre Toulouse (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans cette période sombre, l’OL est à la recherche d’une victoire contre Toulouse. Historiquement, le club promu réussit bien aux Lyonnais.

La confiance ne règne pas à Lyon et il faut bien trouver des motifs d’espoirs. Suite à la 4e défaite de suite en Ligue 1 à Lens, l’OL s’est enfoncé un peu plus dans la crise en même temps qu’il recule au classement. Désormais à 9 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions, les Lyonnais sont dos au mur. Mercredi, Anthony Lopes et Peter Bosz ont insisté sur l’obligation de gagner contre Toulouse vendredi. Avec ou sans manière, l’objectif est les trois points au Parc OL, au risque de voir la colère des supporters se faire entendre dans les travées décinoises.

27 matchs sans défaite pour l'OL

Ce ne sera malgré tout pas une mince affaire. Douzièmes de Ligue 1, les Toulousains n’auront rien à perdre vendredi soir, au contraire. Ils souhaitent profiter d’un Lyon malade pour prendre des points. Historiquement, les déplacements entre Rhône et Saône ne réussissent pas forcément aux "Pitchouns". Le Téfécé n’a plus gagné à Lyon depuis le 18 mai 1966, soit une série de 27 matchs sans victoires, deuxième plus longue en Ligue 1 derrière les 31 réceptions du PSG face à Strasbourg d’après Opta. Seulement, l’OL nous a appris cette saison que certaines séries historiquement favorables pouvaient s’écrouler en un claquement de doigts…