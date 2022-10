OL - Toulouse (1-1) : "Un sentiment de honte et de gêne", pour Lacazette

Ajouté à la série de quatre défaites de suite, le nul de l'OL contre Toulouse vendredi (1-1) a visiblement sonné les joueurs lyonnais, à l'image d'Alexandre Lacazette, désabusé après la rencontre.

Cela fait désormais plus d'un mois que les week-ends se succèdent, et les mauvais résultats de l'OL aussi. Vendredi contre Toulouse (1-1), alors qu'il restait déjà sur quatre revers consécutifs, l'Olympique lyonnais a montré un visage apathique, et ce malgré l'ouverture du score précoce de Tetê qui aurait dû mettre Alexandre Lacazette et ses coéquipiers en confiance. Mais la crise est bien présente et les hommes de Peter Bosz n'ont pas les armes pour l'instant pour s'en dépêtrer. Même s'ils ont mis fin à cet épisode de défaites, ils n'ont pris qu'un seul point sur les cinq dernières journées désormais.

La situation touche visiblement les joueurs, à l'image d'un capitaine désabusé après cette nouvelle contre-performance. "Nous essayons de trouver la solution pour être plus réguliers, être meilleurs sur 90 minutes. Nous étions très déçus à la fin du match avec un sentiment de honte et de gêne. C'est compliqué de faire ce type de performance, de ne pas gagner à la maison, a déploré Lacazette. J'ai beaucoup de respect pour Toulouse mais je pense que notre équipe est meilleure. C'est frustrant et très triste pour nous. Nous avons des footballeurs de qualité et nous n'avons pas le choix que de redresser cette situation si nous voulons être meilleurs sur les prochaines affiches."

"L'entraîneur ? Ce ne sont pas nous, les joueurs, qui décidons"

L'OL aura peu d'enseignements à tirer de cette partie, hormis le fait qu'il devra sûrement revoir encore une fois ses exigences à la baisse, à moins d'un grand bouleversement. Après 10 journées, il pourrait se retrouver 10e. "C'est dur. Nous avons beaucoup à travailler et nous devrons être plus tueurs dans la surface pour pouvoir gagner les rencontres. Depuis le début de saison, nous ne parvenons pas à jouer un match en entier, nous ne réussissons pas à dominer du début à la fin. C'est dommage, a regretté l'attaquant rhodanien. C'est ce que nous allons tenter de travailler cette semaine encore pour être prêts dimanche à Rennes."

Alors qu'il avait publiquement désavoué Peter Bosz sur les antennes de Prime Video un peu plus tôt, Alexandre Lacazette a cette fois-ci botté en touche. "L'entraîneur ? Sa situation, ce ne sont pas nous, les joueurs, qui décidons, mais en tant que footballeurs, nous sommes blessés dans notre égo avant de parler du coach", a-t-il conclu.