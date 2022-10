OL - Toulouse (1-1) : les Lyonnais continuent de s’enfoncer

Déjà en grande difficulté avant la réception de Toulouse, l’OL n’a pas amélioré sa situation vendredi soir (1-1). Tenu en échec par le promu à domicile, l’Olympique lyonnais continue de creuser en direction de la médiocrité.

Et au coup de sifflet final, la bronca est descendue des tribunes. Après une nouvelle mauvaise performance de l’OL, le public a choisi de montrer son mécontentement, lui qui avait jusqu’ici plutôt épargné le groupe, hormis Peter Bosz et Karl Toko-Ekambi. Mais le match nul contre Toulouse (1-1), synonyme de 5e rencontre consécutive sans victoire, a définitivement eu raison des encouragements des supporteurs. Après plus d’un mois de résultats médiocres, l’Olympique lyonnais a continué de s’enfoncer vendredi sur sa pelouse.

Pourtant, il avait mis les ingrédients pour entamer un rebond avec l’ouverture du score rapide de Tetê. Mais cela n’a duré que trois minutes. "Deux minutes, tu marques un but. Je comprends que la confiance n’est pas au top niveau après quatre défaites mais quand tu marques après deux minutes, tu te dis que c’est super. Finalement, la première mi-temps était très mauvaise. On n’a pas joué, on n’a pas pressé mais heureusement c’est resté à 1-0. En deuxième mi-temps, c’était mieux, on était mieux placé, on a mieux joué et on a eu quelques occasions mais ce (vendredi) soir, seul le résultat comptait et l’objectif était de gagner à la maison, a rappelé l’entraîneur néerlandais. On ne l’a pas fait donc on est très déçu."

Plus d'un mois que le cauchemar dure

Du côté des joueurs, le discours est sensiblement le même, comme à chaque fois depuis le 7 septembre, date du début du cauchemar (à Lorient) pour le club rhodanien. "Nous essayons de trouver la solution pour être plus réguliers, être meilleurs sur 90 minutes. Nous étions très déçus à la fin du match avec un sentiment de honte et de gêne, a confié le capitaine Alexandre Lacazette, qui avait désavoué son coach un peu plus tôt. C'est compliqué de faire ce type de performance, de ne pas gagner à la maison. J'ai beaucoup de respect pour Toulouse mais je pense que notre équipe est meilleure. C'est frustrant et très triste pour nous. Nous avons des footballeurs de qualité et nous n'avons pas le choix que de redresser cette situation si nous voulons être meilleurs sur les prochaines affiches."

Le problème de cet OL, outre le fait qu’il n’arrive pas à créer grand-chose dans le jeu, c’est qu’il s’enlise, sortie après sortie, dans un marasme dont il ne parvient pas à se dépêtrer. "C’est l’illustration des derniers matchs. Dans une phase où on a le contrôle de la rencontre, on n’a pas pris beaucoup d’occasions, on perd le ballon au milieu. Même après, on peut faire mieux pour éviter le but, a constaté Bosz. Thiago (Mendes) fait une mauvaise passe mais c’est un des joueurs qui a gagné tous ses duels ce (vendredi) soir.”

Un manque de confiance criant

Le Brésilien avait déjà concédé un penalty lors du dernier rendez-vous à Lens (1-0). Mais il est loin d’être le seul coupable. L’équipe toute entière est malade et trop apathique pour instaurer la crainte chez ses adversaires. “Il y a de la déception mais il faut se relever pour inverser la tendance négative. Nous sommes très déçus après ce match. Nous avons dominé mais nous n'avons pas réussi et nous avons manqué de chance aussi, a tenté d’expliquer Tetê. Nous avons eu des occasions mais nous ne les avons pas concrétisées."

Indéniablement, le remède n’est autre que la victoire, mais comment parvenir à accrocher un succès, même 1 à 0, lorsque le groupe plonge après avoir ouvert rapidement la marque. "C'est difficile de rentrer dans la tête des joueurs mais après 4 défaites, je peux imaginer ce qu’il se passe. Il y a un manque de confiance. Durant les 45 premières minutes, on n’a pas assez bougé pour demander le ballon. Si c’est la deuxième mi-temps, tu peux penser qu’ils sont fatigués mais ce n’était que la 1re donc c’est autre chose. Ce n’est pas une question de fatigue donc c’est la confiance, a décortiqué Peter Bosz. C’était très, très mauvais en 1re période. Je n’avais jamais vu ça depuis que je suis là."

L'OL glisse à grande vitesse vers le ventre mou

Le Batave est-il l'homme de la situation ? Peut-il inverser le processus en jouant sur l’aspect mental et tactique ? Ou le mal est-il tout simplement synonyme d’un déclassement de l’Olympique lyonnais comme le suggèrent les résultats des derniers mois ? Dans tous les cas, les dirigeants doivent vite trouver une solution car ils ne peuvent décemment pas laisser couler le club comme cela est en train de se produire.