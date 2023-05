Face à l'Allemagne, Enzo Molebé a ouvert le score pour les U16 des Bleuets dans le match nul 2-2 entre les deux nations.

Dans le cadre du stage de fin de saison de sept jours organisé en Allemagne par l'équipe de France U16, le jeune Enzo Molebé de l'académie lyonnaise a inscrit ce jeudi un but pour le premier match amical face aux Allemands. L'attaquant continue d'empiler les réalisations en sélection puisque il a désormais trouvé le chemin des filets à huit reprises en neuf sélections avec les U16. Malgré ce but du Lyonnais, la France et l'Allemagne se sont quittées dos à dos sur un score nul de 2-2.

Dans cette rencontre, le capitaine des U17 de l'OL a donné l'avantage à son équipe juste avant le retour au vestiaire à la 43e. Après cette première confrontation, Molebé et ses coéquipiers retrouveront à nouveau le pays frontalier dimanche à 11 heures pour le second et dernier match de ce rassemblement. Une nouvelle fois, l'affiche aura lieu sur le terrain de Dillingen. Par ailleurs, ce mercredi, les deux équipes ont évolué devant 2000 spectateurs environ.