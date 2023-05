Samedi lors d'OL - Reims, Jean-Michel Aulas recevra un hommage appuyé de tout le stade, mais aussi des joueurs et du staff. L'ensemble du club attend ce beau moment.

A tous les niveaux, samedi sera une journée spéciale qui marquera à jamais l'histoire de l'Olympique lyonnais. A l'occasion des deux parties face à Reims (femmes et hommes) qui clôtureront la saison à Décines, plusieurs événements sont prévus, dont l'hommage à Jean-Michel Aulas.

Depuis le 8 mai dernier, celui qui fut pendant 36 ans le patron du club, est désormais "seulement" président d'honneur de l'OL. Ce départ de la direction a surpris en interne. "Un petit peu, a admis Alexandre Lacazette. Mais on ne peut pas tout contrôler, surtout nous. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais on sait aussi que dans un club de foot, tout peut se passer très, très vite. C'est dommage qu'on ne puisse pas finir sereinement l'exercice, mais au moins, on pourra lui dire au revoir de manière spectaculaire."

"Il mérite l'hommage qu'il va recevoir", Blanc

Arrivé à la demande de l'ancien patron rhodanien en octobre 2022, Laurent Blanc aussi a vécu cette période de manière assez particulière. "Ce fut très soudain car ce n'était pas prévu que ça se passe comme cela. Il a laissé son empreinte, et beaucoup de personnes au club sont encore ont encore des contacts permanents avec lui. Ce sera un grand plaisir de partager la soirée avec lui. Il mérite l'hommage qu'il va recevoir au vu du travail qu'il a fait ici, c'est la moindre des choses, a affirmé le Cévenol. Ensuite, nous passerons à autre chose."

Avant de tourner la page de ces 36 années historiques, l'enceinte décinoise saluera une dernière fois celui qui a apporté les premiers titres de champion à l'Olympique lyonnais. "Ce n’est pas un petit moment. Jean-Michel Aulas a marqué une grande période du club. Je souhaite qu’il y ait énormément de monde (le stade sera à guichets fermés) pour partager cet hommage. L'institution a mis en place des choses pour qu’il soit à la hauteur de la personne que nous célébrons, a promis l'ex-sélectionneur. C’est aussi un levier de motivation, mais il y en a beaucoup d’autres à activer. La rencontre sera spéciale."

"Essayons d’être à la hauteur de tout ça", Blanc

Forcément, tout le monde aimerait que cela se termine sur une victoire et surtout un joli spectacle. "Essayons d’être à la hauteur de tout ça. Le match sera bon aussi, je l’espère. On arrive à mettre en place des choses et le discours ne changera pas. Reims est aussi une équipe très joueuse donc je pense que la partie sera qualitative, a prévenu Laurent Blanc. On peut vivre une journée sympa samedi." En espérant que tous les ingrédients soient réunis pour une belle fête.