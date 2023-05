Alexandre Lacazette a marqué de son empreinte la rencontre contre Montpellier (5-4). Le capitaine de l'OL était sur un petit nuage à l'issue de la rencontre.

Honnêtement, à 1-4, vous imaginiez l'OL revenir et gagner ce match ?

Alexandre Lacazette : "J'y croyais. Je voulais que le public nous suive, nous aide au moment d'être mené 4-1. J'y ai cru, car je sais qu'un match n'est jamais fini et dure 90 minutes. Si à 4-1 on marque rapidement, je me suis dit que nous pouvions emballer le match et c'est ce que nous avons fait. Je suis content. Le 4-2 a permis au stade et aux joueurs d'y croire.

L'OL mérite-t-il de gagner cette rencontre ?

Je pense que nous méritons cette victoire. Au moment de tirer le penalty, je me suis dit qu'il fallait le mettre et du premier coup, car l'arbitre m'a confié qu'il sifflait la fin du match dès après le tir.

Pour les Montpelliérains, il n'y a pas penalty...

Pour moi, il y avait penalty même si je n'ai pas revu les images. Je sais qu'à la base, il me tire avant de récupérer le ballon.

Ce match contre Montpellier fait partie de vos plus belles émotions, non ?

Il fait partie de mon top 10. Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotion. Je suis content d'avoir la confiance du club, des joueurs et des supporters. Il y a des moments difficiles, mais ceux que l'on vient de vivre, il faut les savourer aussi. On revient proche de l'Europe, mais on ne doit pas s'emballer et on verra à la fin de la saison".