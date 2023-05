OL : Alexandre Lacazette dithyrambique envers Bradley Barcola

L'un est meilleur buteur, l'autre meilleur passeur. En 2023, le duo Alexandre Lacazette - Bradley Barcola aura participé au regain de forme de l'OL. L'ainé a rendu hommage au plus jeune avant l'affiche face à Reims.

Ils ont 11 ans d'écart, mais sur le terrain, ils forment l'un des duos les plus prolifiques de la Ligue 1 depuis le début de l'année civile. Avant-centre, Alexandre Lacazette s'est vu offrir six réalisations par son ailier, Bradley Barcola. Une connexion qui fonctionne bien, et qui visiblement, fait le bonheur du capitaine rhodanien.

"C'est magnifique pour moi de jouer avec lui"

Interrogé sur le sujet, le buteur de 31 ans n'a pas tari d'éloges sur son jeune coéquipier. "Avec Bradley, ça se passe super bien. Il aime prendre l'espace et moi, je ne suis pas trop fan. Ça m'arrange. Lui prend plaisir à faire des efforts, à aider l'équipe et il pense collectif, a salué Lacazette. C'est magnifique pour moi de jouer avec lui. Il a eu des mois sur le banc à ne rien dire, à avoir de la tristesse, je le sais, il n'a rien dit et maintenant, on en profite."

Et tout cela apporte à l'Olympique lyonnais, mais également à l'attaquant international A, qui livre une lutte sans merci avec Kylian Mbappé pour le classement des meilleurs canonniers du championnat (28 pour le Parisien, 26 pour le Rhodanien). Il reste deux journées aux deux joueurs de l'OL pour écrire encore un peu plus la belle histoire de cette deuxième partie de saison.