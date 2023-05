Nicolas Penneteau (Reims) également suspendu contre l’OL

Gardien remplaçant du Stade de Reims, Nicolas Penneteau fait durer le plaisir. A 42 ans, il n’a toujours pas raccroché les gants mais ne sera pas disponible samedi contre l’OL. Il a été suspendu pour deux matchs dont un avec sursis par la LFP.

Il y a ceux à qui il ne faut pas parler d’âge en raison de leur précocité et ceux qui font durer le plaisir. Nicolas Penneteau se trouve dans cette deuxième catégorie, lui qui joue toujours au haut niveau alors qu’il a soufflé ses 42 bougies en février. L’ancien portier de Bastia et Valenciennes joue certes les gardiens remplaçants depuis son arrivée à Reims en 2021 mais il n’a toujours pas rangé les gants dans son armoire pour tourner le dos à sa carrière professionnelle. Il apporte toute son expérience à une formation rémoise qui a réussi le tour de force de rester invaincu pendant 12 matchs cette saison au moment de l’arrivée de Will Still.

Samedi, Nicolas Penneteau ne pourra pas distiller ses conseils à Yehvann Diouf au moment de l’échauffement des gardiens sur la pelouse du Parc OL. Déjà absent la semaine dernière pour un problème au visage, le champion d’Europe U19 français en 2000 manquera le déplacement à Lyon à cause d’une suspension. La commission de discipline a décidé de le suspendre pour deux matchs dont un avec sursis. Il le purgera contre l’OL comme Yunis Abdelhamid, avant d’être de retour dans le groupe de Reims pour l’ultime journée de championnat.