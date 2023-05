Suspendu, Yunis Abdelhamid manquera le match OL - Reims

Une perte importante pour Reims. Le défenseur Yunis Abdelhamid manquera la partie face à l'OL samedi en raison d'une suspension.

Reims ne viendra certainement pas en victime expiatoire à Décines samedi, mais il sera un peu diminué. Actuellement 11e de Ligue 1, le club rémois a depuis longtemps assuré son maintien, et après une superbe série d'invincibilité, 19 matchs, il connaît clairement un passage plus délicat avec quatre revers sur les sept dernières rencontres. Samedi, pour la 37e journée, il affrontera l'OL à 21 heures. Pour cette affiche, Will Still devra se passer de Yunis Abdelhamid.

Abdelhamid n'a raté aucun match

Défenseur central et capitaine de l'équipe, le Marocain est tout simplement indispensable au groupe, avec notamment 36 titularisations sur l'exercice 2022-2023. Il a joué l'ensemble des minutes de cette saison. Mais pour l'affiche face à l'Olympique lyonnais, le joueur de 35 ans devra observer ses coéquipiers de chez lui. Il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes lors des dix parties précédentes.

Il ratera donc son premier match de la saison, une lourde perte pour l'arrière-garde champenoise. D'autant plus que plusieurs de ses coéquipiers, Alexandre Olliero, Mitchell van Bergen (fracture du radius), Nicolas Penneteau (visage), Cheick Keita et Therence Koudou (Mondial U20) seront eux aussi absents. Thibaut De Smet, Azor Matusiwa (ischios) et Kamory Doumbia (quadriceps) pourraient également devoir déclarer forfaits face à l'Olympique lyonnais.