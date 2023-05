Mercato : Alassane Pléa serait sur les tablettes de l'OL

En fin de contrat en 2025 avec Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa ne serait plus heureux dans son club. A l'OL, on songerait à faire revenir l'ancien de la maison.

Difficile actuellement pour l'Olympique lyonnais d'avancer sur le mercato estival. Le flou concernant l'organigramme rend les prises de décision presque impossibles, ou du moins beaucoup moins efficaces. Néanmoins, il semble que l'OL a déjà quelques pistes en tête, même si celle évoquée par Foot Mercato n'est pas inconnue du club. D'après le média spécialisé, Alassane Pléa (formé à Lyon de 2009 à 2014) ferait partie des cibles du 7e de Ligue 1 cet été.

Actuellement au Borussia Mönchengladbach, le buteur a encore deux ans de contrat avec la formation allemande (2025). Mais du fait de certains désaccords avec l'entraîneur, particulièrement sur son utilisation, l'attaquant aurait des velléités de départ. Pléa aimerait retrouver une place dans l'axe, mais son coach Daniel Farke le fait plutôt jouer sur l'aile gauche.

Mönchengladbach pas d'accord pour un départ

Plus très heureux, celui qui compte une sélection avec l'équipe de France aurait des envies d'ailleurs, mais ses dirigeants ne seraient pas très chauds pour le laisser s'envoler.

Plusieurs formations auraient pris des renseignements au sujet du joueur de 30 ans, estimé entre 10 et 12 millions d'euros, et qui souhaiterait revenir dans l'Hexagone. Parmi les écuries, on retrouverait l'Olympique lyonnais, où Pléa (2 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres cette saison) aurait des partisans en interne.

Son nom est déjà revenu du côté de l'OL

Ce dossier risque en tout cas de faire parler puisque outre l'OL, des prétendants anglais seraient aussi sur les rangs, à savoir Crystal Palace, West Ham et Fulham. Ce n'est d'ailleurs par la première fois que son nom est associé à l'équipe rhodanienne sur les récentes fenêtres de transferts.