Si l’OL n’a pas encore fini sa saison, nous savons déjà que le chantier sera immense cet été du côté du Rhône. Probablement sans coupe d’Europe, le club devra trouver les moyens de recruter pour combler les manques qui restent nombreux.

Une petite gueule de bois en ce dimanche matin du côté de Lyon. Pourtant l’une des toutes meilleures équipes de l’Hexagone à l’extérieur, Marseille a perdu à Lille samedi soir (2-1), hypothéquant dans le même temps ses chances de podium et celles de l’OL de voir l’Europe la saison prochaine. Maintenant à quatre longueurs du LOSC (5e), il faudrait un concours de circonstances au-delà du raisonnable pour que les positions changent à deux journées de la fin.

Probablement donc pas de compétition européenne pour la deuxième saison de rang du côté de Décines, et ça, ce n’était certainement pas prévu au démarrage au mois d’août. Mais depuis dix mois, tout a changé à l’Olympique lyonnais. D’abord l’entraîneur en octobre, le propriétaire en décembre, l’organigramme (arrivée en février de Sonny Anderson) et enfin le président au mois de mai. Autant de bouleversements qui ont rythmé l’exercice 2022-2023 du club, un moment qui restera dans l’histoire et qui surtout marque un tournant pour le futur de l’institution.

Tout va changer à la direction sportive

On le sait, tout va changer, ou presque, dans les bureaux, avec déjà l’arrivée d’un directeur sportif, et notamment une direction remodelée quasiment dans son entièreté. Difficile donc en ce 21 mai 2023 de prévoir ce qu’il adviendra de l’OL à court et à long terme.

Sur le terrain aussi, l’intersaison devra apporter de nouvelles choses. La deuxième phase, globalement mieux gérée, offre quelques solutions, mais les manques sont encore trop nombreux, et cela a empêché Alexandre Lacazette et ses coéquipiers de réussir leur pari d’une folle remontée.

L'OL mieux offensivement en 4-2-3-1

Sur le plan tactique, Laurent Blanc n’est pas figé. On l’a vu très récemment avec un passage d’une défense à trois à une arrière-garde à quatre en une semaine entre Clermont (défaite 2-1) et Monaco (succès 3-1). Bien que dicté aussi par l’absence de Dejan Lovren, ce changement a permis de constater que la ligne défensive à quatre seyait mieux à ce collectif, au moins d’un point de vue offensif.

Avec un Rayan Cherki en numéro 10, au cœur du jeu et en liaison directe avec son capitaine, il est, lorsque sa prestation est dans ses standards, un véritable poison pour l’adversaire par son aspect imprévisible et sa faculté à combiner dans les petites espaces. Lacazette se trouve moins esseulé, et surtout, le danger peut venir des côtés également avec en particulier Bradley Barcola.

Barcola le facteur X

Révélation de 2023, l’ailier apporte ce qu’aucun autre membre du groupe ne peut faire, une capacité à attaquer les espaces et à battre son vis-à-vis à la course. Ses appels sont souvent très bons, et une fois servi, il parvient régulièrement à faire le bon choix (ses passes décisives parlent pour lui). Il amène lui aussi un danger constant et permet d’étirer le bloc adverse sur la longueur et la largeur, ce qui manque cruellement lorsqu’il n’est pas présent sur la pelouse.

La performance lyonnaise contre Monaco (3-1) pèse forcément dans la balance, mais le 4-2-3-1, apparaît actuellement comme le système idoine pour cette formation, notamment car elle place chaque joueur à son poste préférentiel, Maxence Caqueret tout particulièrement.

Trop stéréotypé en 3-4-1-2

Parfois tenté aussi par 3-4-1-2, Laurent Blanc a connu plusieurs échecs avec ce schéma (quatre défaites : Strasbourg, Auxerre, Nantes et Clermont) pour trois victoires (dont Paris et Lens) en 2023. Cela témoigne d’une moins grande maîtrise de cette animation qui demande une adaptation particulière et un travail de préparation important, surtout sur le plan offensif. Contre des formations plus défensives, les Rhodaniens ont manqué de créativité et de plans tactiques clairement établis pour se défaire de leur jeu trop stéréotypé.

En comparaison, le bilan à quatre derrière est de 11 victoires, 5 nuls et 2 revers (Clermont et Marseille) sur l’année civile.

Beaucoup d'erreurs individuelles défensivement

Sur le plan défensif en revanche, on observe des difficultés récurrentes, peu importe l’option choisie. Globalement, les partenaires de Castello Lukeba, ont commis plusieurs erreurs individuelles qui ont parfois plombé le score de la partie. Les onze penalties concédés, les relances ratées, les mauvaises communications ou encore les interventions manquées ont coûté beaucoup de buts évitables.

En outre, l’OL souffre sur les transitions défensives, avec un remplacement souvent approximatif ou pas total de la part des 11 joueurs, ce qui bouleverse l’équilibre de l’équipe et la rend vulnérable. Cela en revient à l’importance du marquage préventif qui était cher à Peter Bosz. Une faiblesse dommageable d’autant plus que face aux attaques placées adverses, on observe globalement de bonnes attitudes.

Renforcer le milieu de terrain en priorité

Cela nous conduit à l’un des chantiers majeurs de l’Olympique lyonnais cet été, le renforcement du milieu de terrain. L’entraîneur l’a réclamé dès son arrivée, il est impératif que l’état-major recrute une sentinelle. Celle-ci devra capable de combler les espaces, tout en ayant une forte capacité à la relance, avec un vrai apport physique, un peu dans le profil d’un Bruno Guimarães si l’on veut caricaturer tout en étant taquin. Blanc n’a pas eu sa perle rare lors du mercato hivernal, et l’on peut supposer que dans les semaines à venir, il en sera à nouveau question.

En plus d’un numéro 6, il semble capital de renforcer l’effectif avec un élément créatif supplémentaire, en complément de Rayan Cherki. Trop souvent cette saison, l’entrejeu a manqué d’inventivité, de ce grain de folie qui peut déclencher les actions décisives. Le fait de placer Caqueret en numéro 10 a forcément pesé car même s’il a montré des progrès, l’international Espoirs n’est clairement pas à l’aise dans ce rôle dans lequel il se retrouve fréquemment dos au jeu. Le cas Houssem Aouar a joué aussi puisqu’il aurait pu (dû) endosser ce rôle.

Comment gérer les nombreux retours de prêt ?

Le départ de Malo Gusto à Chelsea obligera la direction à se pencher sur le recrutement d’un latéral droit pour concurrencer Saël Kumbedi. Pour le reste, cela dépendra des retours de prêt, qui seront nombreux cet été. Plusieurs dossiers paraissent déjà réglés, avec des départs attendus pour Karl Toko-Ekambi et Youssouf Koné. Les clubs de Cenk Özkacar (Valence), Yahya Soumaré (Bourg-en-Bresse) et Tino Kadewere (Majorque) possèdent eux des options d’achat.

Il faudra voir également ce qui est décidé pour Camilo (Molenbeek), Jeff Reine-Adélaïde (Troyes), Habib Keita (Courtrai), Julian Pollersbeck (Lorient), tandis que Romain Faivre aurait des prétendants pour cet été. Florent Sanchez, actuellement prêté Volendam (Pays-Bas), voudra certainement avoir une projection claire sur son futur temps de jeu.

La défense, autre chantier de l'OL

Énormément d’interrogations donc, avec en plus celle de la défense centrale suite au départ de Jérôme Boateng. L’Allemand ne joue plus depuis plusieurs semaines, mais il faudra bien un quatrième élément pour compléter la hiérarchie, surtout qu’un départ de Castello Lukeba ou Sinaly Diomandé est loin d’être exclu. A ce poste, Abdoulaye Ndiaye, que l’OL a transféré provisoirement à Bastia en juin, pourrait représenter un potentiel joueur de rotation. A 21 ans, le Sénégalais a accompli une saison convaincante avec les Bastiais en Ligue 2. En réserve, Mamadou Sarr (17 ans) a été progressivement intégré au groupe professionnel, mais cela semble encore un peu juste pour l’an prochain.

Enfin, au moins un ailier supplémentaire, suivant les mouvements des profils offensifs comme Toko-Ekambi et Romain Faivre, semble nécessaire, principalement si le schéma en 4-2-3-1 est voué à se répéter. Cherki n’est pas suffisamment performant dans cette position, et Jeffinho et Barcola ne pourront pas tenir sans la venue d’un autre coéquipier pour amener de la profondeur au jeu lyonnais.

Quelques garanties existent

Pour l’exercice 2023-2024, le club rhodanien a donc quelques certitudes, ou du moins des points sur lesquels capitaliser : Alexandre Lacazette, les montées en puissance Bradley Barcola et Rayan Cherki, la bonne forme d’Anthony Lopes et d’autres garçons comme Nicolas Tagliafico Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Dejan Lovren,qui offrent des garanties.

Mais les chantiers sont colossaux tout de même dans la quête d’Europe, sur le plan tactique, avec des joueurs à trouver pour compléter qualitativement et quantitativement l’effectif, mais aussi sur le mercato. L’OL devra certainement se séparer d’au moins un garçon aujourd’hui dans le 11, et c’est là que John Textor et son équipe entreront en jeu, avec l’obligation de réussir dans leur mission qui ne sera pas évidente.