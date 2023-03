OL : à Volendam, Florent Sanchez doit se montrer patient

Titulaire dès son arrivée en prêt cet hiver à Volendam, Florent Sanchez occupe depuis mi-février un rôle de remplaçant. Joueur aux qualités certaines, le milieu de terrain doit malgré tout encore être patient.

Dans une semaine tout pile, Florent Sanchez fêtera ses 20 ans. Moins précoce que son compère du même âge Rayan Cherki, le natif de Vaulx-en-Velin a gravi les échelons un par un, de Meyzieu, son premier club, à l’OL, qu’il a intégré en 2010, à la signature du premier contrat professionnel en décembre 2020. Il a également goûté à la Ligue 1, jouant deux minutes contre Strasbourg en février 2021.

Mais depuis, Sanchez n’est plus réapparu lors d’un match officiel avec les professionnels, devant se contenter de quelques bribes de la préparation estivale sous Peter Bosz l’été dernier. Pourtant, il sortait d’un prêt de six mois à Villefranche (National) abouti et d’un Euro U19 réussi, mais cela n’avait visiblement pas suffi à le rendre utile à l’effectif, selon l’entraîneur néerlandais.

L'OL le considérait intégré "au projet"

Une situation que le club a due gérer car le milieu de terrain, qui possède alors un peu d’expérience au niveau National, souhaitait progresser dans sa carrière. “Pour l’instant, Florent est dans notre projet. Ça revient peut-être à cette problématique de cette période de transfert qui n’a pas assez généré de départ. On a beaucoup de joueurs dans l’effectif et on regrette qu’un joueur comme Florent Sanchez ne soit pas dans le groupe pro mais ça reste un très jeune joueur et il fait partie du projet, nous avait assuré Vincent Ponsot en septembre 2022. Pour nous, il n’y a pas de résiliation et s’il y a une frustration chez lui, on en reparlera."

Et donc en janvier 2023, après une première partie de saison où il a finalement peu joué, six parties de N2 avec la réserve, voilà le Gone prêté aux Pays-Bas, et plus précisément au FC Volendam. Dans cette formation plutôt de bas de tableau du championnat batave, Sanchez a très vite été titulaire. “L’équipe était en dernière position du classement lorsque Florent est arrivé (quatorze rencontres, seulement six points). Il y avait beaucoup de pression. Quelques jours plus tard, il faisait ses débuts lors d’un duel à l'extérieur contre Cambuur. En quelques instants, on a pu constater que ses qualités techniques étaient excellentes”, s’est rappelé Eddy Veerman, journaliste pour le média Voetbal International.

Des débuts satisfaisants

Son entraîneur a lui aussi rapidement été séduit. “Il apporte beaucoup de calme sur le terrain. Il aura besoin de temps pour s’adapter car il n’est ici que depuis une semaine, mais c’est un super joueur avec qui travailler”, déclarait Wim Jonk avant même qu’il ne dispute ses premières minutes avec Volendam.

Des débuts intéressants donc, avec en prime un premier but dès son deuxième match face au RKC Waalwijk (victoire 2-1), puis une offrande décisive quelques semaines plus tard contre Groningen (succès 3-2). “Ses passes peuvent être excellentes, il aime faire jouer ses coéquipiers et il lit bien le jeu. Il est enthousiaste sur le terrain, il veut avoir le ballon et il a également montré qu'il savait évoluer près de la surface de réparation, a observé Eddy Veerman. Lors de ses débuts à domicile, il a fait une longue course pour se trouver à un endroit qui lui a permis d’inscrire une réalisation importante.”

Néanmoins, depuis quelques semaines, mi-février plus exactement, Sanchez a pris l’habitude de s’asseoir sur le banc au coup d’envoi. Titulaire lors de ses sept premières sorties en Eredivie, il n’a ensuite démarré qu’une seule affiche sur cinq. “Dans les parties suivantes, il a montré ses qualités, mais il y a aussi eu des moments où il y a eu des erreurs dans ses passes. Il s'est aussi senti incompris (il voit parfois des choses que d'autres joueurs ne voient pas ou ne peuvent pas suivre). A mon avis, c'est logique. Quand on fait un tel transfert, ce n'est pas un chemin tout droit, il faut passer par des difficultés dans le développement, nous expliquait le correspondant néerlandais. C'est pourquoi il a perdu sa place dans l'équipe.”

Il peut s'appuyer sur quelques francophones

Mais la situation n’inquiète pas outre mesure le journaliste, qui y voit une certaine logique. Le footballeur de 19 ans peut aussi compter sur l’appui de quelques francophones. “Tous les joueurs reviennent de blessures, il faudra donc se battre pour revenir dans le 11. Mais je suis sûr que l'entraîneur et les adjoints l'aideront à continuer à se développer. De mon point de vue, c'est un grand pas en avant quand, en tant que jeune homme, vous quittez l'environnement dans lequel vous avez confiance en tout. Surtout lorsqu’on déménage dans un autre pays, une petite ville, une autre langue et une autre culture, a-t-il précisé. D'après ce que je sais, l'un des membres du staff (Ruben Jongkind) et l'un des joueurs (Franco Antonucci) parlent français et ils ont beaucoup aidé Florent depuis le début.”

Comme il l’avait confié au début de son aventure, Florent Sanchez est aussi là pour se confronter au sport professionnel. "J'ai choisi cette option de prêt parce que j'ai besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Le FC Volendam correspond parfaitement à ce que je recherche, car ils donnent des chances aux jeunes joueurs et pratiquent un football offensif, avait-il apprécié. Mes objectifs sont d'obtenir autant de minutes que possible au cours des six prochains mois et d'aider l'équipe à maintenir sa place en Eredivisie."

Pour l’instant 13e sur 18 en championnat, le club est bien remonté au classement. L’international U20, actuellement en sélection d’ailleurs, doit lui poursuivre sa progression. “Il doit apprendre à "lire" les matchs et à savoir ce qu'il faut faire à ce moment-là, a noté Eddy Veerman. D'un autre côté, on peut observer qu’il voit souvent dans les situations ce qui va se passer (comme aux échecs) ou où se trouvent les occasions et l'espace. Mais d'autres joueurs ne sont pas aussi bien développés que lui.”

"Il n'a pas peur de faire des erreurs"

Avant de revenir à l’OL cet été, où des départs devraient avoir lieu, et particulièrement Houssem Aouar dans l’entrejeu, Florent Sanchez doit mettre à profit les rencontres restantes pour grandir encore en tant que footballeur. Ainsi, il a été intéressant dernièrement face au Feyenoord, malgré la défaite (2-1) et son court temps de jeu (cinq minutes), “il a montré qu'il n'avait pas peur de faire des erreurs et qu'il semblait ne pas ressentir de pression. Il était détendu avec le ballon”, a salué le rédacteur néerlandais. A voir par la suite si cette patience lui sera bénéfique pour la suite de sa carrière.